Başkan Yazıcıoğlu makamındaki dinleme cihazıyla ilgili konuştu: “Dinlesinler, duyacakları sadece şeffaf bir belediyecilik”

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasında yapılan teknik kontroller sırasında bir dinleme cihazı bulundu. Sabah saatlerinde ortaya çıkan olay, kısa sürede ülke gündemine taşındı.

Teknik İnceleme Sonucunda Ortaya Çıktı

Başkan Yazıcıoğlu, mazbatasını aldığı dönemden itibaren çeşitli saldırılar ve iddialarla karşılaştıklarını belirterek, bu nedenle belirli aralıklarla teknik destek aldıklarını söyledi. Yapılan kontroller sırasında dinleme cihazının, makam masasının altında tespit edildiği ifade edildi.

Adli ve Teknik Soruşturma Başlatıldı

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Emniyet birimlerinin, özellikle KOM ve siber suçlar ekiplerinin, cihazın kim ya da kimler tarafından yerleştirildiğini tespit etmek için çalışma yürüttüğü belirtildi.

e-SIM Kartlı ve Uzaktan Bağlantılı

Başkan Yazıcıoğlu, bulunan cihazın e-SIM kartlı ve uzaktan bağlantılı olduğunun kendisine iletildiğini ancak teknik detayların soruşturma kapsamında paylaşılmadığını söyledi. Parmak izi incelemeleri ve bağlantı analizlerinin sürdüğü aktarıldı.

"Dinlesinler, Şeffaf Belediyecilikten Başka Bir Şey Duyamazlar"

Yaşanan olayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yazıcıoğlu, şeffaf ve dürüst bir belediyecilik anlayışıyla görev yaptıklarını vurgulayarak, dinleme faaliyetlerinden rahatsızlık duymadığını ifade etti. Olayın aydınlatılmasını istediğini belirtti.

İnceleme Devam Ediyor

Yetkililer, dinleme cihazının yerleştirilme süreci, bağlantıları ve sorumluların tespiti için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.