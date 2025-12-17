Los Angeles ve Dubai’yi geçti! Antalya dünyanın en iyi 5 turizm destinasyonu arasına girdi

Antalya (Takvim.com.tr) Araştırmanın temel amacı; destinasyonların sadece ne kadar turist çektiğini değil, turizmi ne kadar sağlıklı, dengeli ve kalıcı biçimde yönettiğini ortaya koymak.

DÜNYANIN EN İYİ 10 TURİZM DESTİNASYONU Araştırmaya göre 2025 yılı için dünyanın en iyi 10 turizm destinasyonu şu şekilde sıralandı: Orlando New York Mekke Paris Antalya Medine Los Angeles Dubai Cancun Kyoto

Listede yer alan destinasyonların büyük bölümü şehir turizmiyle öne çıkarken, Antalya resort tatil kimliğiyle ayrışan tek destinasyon olarak dikkat çekti.

KÜRESEL TURİZMDE YÖN DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKİYOR Uzman değerlendirmelerine göre bu liste, küresel turizmdeki yön değişimini de açık biçimde ortaya koyuyor. Kontrolsüz büyümenin altyapı, çevre ve yerel yaşam üzerindeki baskısının arttığı bir dönemde, dengeyi koruyan ve sürdürülebilirliği önceleyen destinasyonlar öne çıkıyor.