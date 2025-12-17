PODCAST CANLI YAYIN

Los Angeles ve Dubai’yi geçti! Antalya dünyanın en iyi 5 turizm destinasyonu arasına girdi

Dünyanın önde gelen bağımsız araştırma kuruluşları arasında yer alan Euromonitor’un, geçtiğimiz haftalarda açıkladığı “Dünyanın en çok turist çeken şehirleri” listesinin ardından, bu kez kalite, sürdürülebilirlik ve destinasyon yönetimini öne çıkaran “Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu” listesi yayımlandı. Uluslararası araştırma şirketi Euromonitor’un çalışmasında Antalya 5’inci sırada yer aldı. Antalya, bu listeye giren Türkiye’den ilk ve tek şehir oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Los Angeles ve Dubai’yi geçti! Antalya dünyanın en iyi 5 turizm destinasyonu arasına girdi

Londra merkezli uluslararası araştırma şirketi Euromonitor, 2025 yılına ilişkin olarak önce "Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri" listesini, ardından ise "Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu" araştırmasını yayımladı. İkinci liste, yalnızca turist sayısını değil, destinasyonların uzun vadeli turizm performansını ölçmesiyle öne çıktı.

Antalya (Takvim.com.tr)Antalya (Takvim.com.tr)

Bu kapsamlı çalışmada Antalya 5'inci sırada yer aldı. Antalya, bugüne kadar bu listeye girebilen Türkiye'den ilk ve tek şehir olma özelliğini taşıyor.

Antalya (Takvim.com.tr)Antalya (Takvim.com.tr)

ÖLÇÜM 50'DEN FAZLA GÖSTERGEYE GÖRE YAPILDI

Euromonitor'un Lighthouse iş birliğiyle hazırladığı araştırmada; turizm altyapısı, ekonomik ve ticari verimlilik, istihdam ve iş gücü potansiyeli, turizm politikalarının tutarlılığı, sağlık ve güvenlik koşulları, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik başlıkları altında 50'den fazla gösterge değerlendirildi. Çalışma, dünya genelinde 100 farklı turizm ve tatil destinasyonunu kapsıyor.

Antalya (Takvim.com.tr)Antalya (Takvim.com.tr)

Araştırmanın temel amacı; destinasyonların sadece ne kadar turist çektiğini değil, turizmi ne kadar sağlıklı, dengeli ve kalıcı biçimde yönettiğini ortaya koymak.

Antalya (Takvim.com.tr)Antalya (Takvim.com.tr)

DÜNYANIN EN İYİ 10 TURİZM DESTİNASYONU

Araştırmaya göre 2025 yılı için dünyanın en iyi 10 turizm destinasyonu şu şekilde sıralandı:

  1. Orlando
  2. New York
  3. Mekke
  4. Paris
  5. Antalya
  6. Medine
  7. Los Angeles
  8. Dubai
  9. Cancun
  10. Kyoto

Antalya (Takvim.com.tr)Antalya (Takvim.com.tr)

Listede yer alan destinasyonların büyük bölümü şehir turizmiyle öne çıkarken, Antalya resort tatil kimliğiyle ayrışan tek destinasyon olarak dikkat çekti.

Antalya (Takvim.com.tr)Antalya (Takvim.com.tr)

KÜRESEL TURİZMDE YÖN DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Uzman değerlendirmelerine göre bu liste, küresel turizmdeki yön değişimini de açık biçimde ortaya koyuyor. Kontrolsüz büyümenin altyapı, çevre ve yerel yaşam üzerindeki baskısının arttığı bir dönemde, dengeyi koruyan ve sürdürülebilirliği önceleyen destinasyonlar öne çıkıyor.

Antalya (Takvim.com.tr)Antalya (Takvim.com.tr)

Bu yaklaşımda hedef; daha bilinçli turist profili, daha uzun konaklama süresi, destinasyonun doğal ve sosyal yapısının korunması, yerel halkın yaşam kalitesinin desteklenmesi olarak özetleniyor.

Antalya (Takvim.com.tr)Antalya (Takvim.com.tr)

ANTALYA'YA GELEN TURİST MEMNUN AYRILIYOR

Antalya'nın ilk 5'e girmesinde; güçlü konaklama altyapısı, ürün çeşitliliği, modern havalimanı, gelişmiş ulaşım olanakları, aile dostu turizm hizmetleri, doğa ile uyumlu tatil anlayışı ve teknolojiye yatkınlığı etkili oldu. Değerlendirmelerde ziyaretçi deneyimi ve memnuniyetine dayalı geri bildirimlerin de belirleyici olduğu belirtiliyor.

Antalya (Takvim.com.tr)Antalya (Takvim.com.tr)

TÜRKİYE TURİZMİNDE NİCELİKTEN NİTELİĞE GEÇİŞ

Antalya'nın bu listeye ilk kez girmesi, Türkiye turizmi açısından nicelikten niteliğe geçişin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Antalya (Takvim.com.tr)Antalya (Takvim.com.tr)

Önümüzdeki yıllarda benzer endekslerde; sürdürülebilirlik, destinasyon yönetimi ve kalite odaklı kriterlerin daha da belirleyici hale gelmesi bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Takvim BES'i yazdı savcılık Güllü dosyasını genişletti! Cinayette miras kuşkusu
Nur Köşker'den Habertürk ifşası! Mehmet Akif Ersoy'un kurduğu düzeni Kenan Tekdağ biliyordu
Borsa İstanbul
Sapkın ağın merkezi: Epstein uçakları 90 kez İngiltere’ye indi! Genç kızları böyle kaçırıyorlardı
FETÖ'nün 17-25 Aralık 2023'te yargı üzerinden kurduğu ihanet girişimi üzerinden 12 yıl geçti!
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları başlıyor! İşte haftanın fikstürü
Asgari ücrette ikinci toplantı öncesi hangi formüller masada? Son tahmin 28 bin 993 lira!
Yazıcıoğlu'nun makam odasından çıkan dinleme cihazıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı!
İBB'de dijital deneyim skandalı Sayıştay raporunda! 188 milyon TL'lik usülsüz harcama!
Gündüz sıcak gece buzhane: Kırağı ve don alarmı verildi! İstanbul'a yeni yağış sistemi geliyor
Başkan Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz uyarısı: "Sivil gemileri vurmanın kimseye faydası yok"
AK Parti - İmralı Heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu! Pervin Buldan Başkan Erdoğan'dan randevu istedi: Önce Beştepe sonra İmralı
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız "cinayet şüphem oluştu" dedi! 6 saatlik ifadesi ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir taciz iddiası daha: Eski Habertürk çalışanı konuştu
İkinci Sykes-Picot'a Terörsüz Türkiye tokadı! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: Emperyalistler değil Türkiye kazanacak
Savcı Ercan Kayhan cinayetinde kan donduran detay! "Boğazını dairesel hareketle kesti"
İsrail'de Türkiye paniği: "Kimse Suriye ve Gazze'den çıkaramayacak"
Habertürk'teki narko skandal büyüyor! Uyuşturucu partisinin kurye ağı ve Barcelona ayağı: Mehmet Akif Ersoy Rezan Epözdemir'le ne görüştü?
Fenerbahçe'den golcü bombası! Sörloth olmazsa o gelecek
CHP'den rakılı dışavurum! Kamer Genç'in kabrindeki cümbüş görüntülerini kim sızdırdı? Özgür Özel ve Veli Ağbaba o ismi arıyor