İstanbul yine kırmızı! Trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı. Kent genelinde, iş çıkış saatinin etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu meydana geldi, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalar oluştu.

İstanbul'da, haftanın üçüncü iş günü mesai bitiminin ardından trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da, haftanın üçüncü iş günü mesai bitiminin ardından trafik yoğunluğu yaşandı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa-Anadolu yönünde trafik yavaş ilerliyor.

İBB trafik yoğunluğu haritasına göre, İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı.

