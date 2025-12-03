Sayıştay Denetim Raporu CHP'li ABB ve İBB'de yapılan yolsuzlukları açığa çıkardı

Sayıştay'ın 2024 ABB Denetim Raporu, Mansur Yavaş yönetiminin konser harcamalarında usulsüzlükler yapıldığını ortaya koydu. Yüklenici firmaların ihtiyaç oluşmadan önce sanatçılarla son dakika yetki belgesi düzenlediği, adrese teslim ihaleler verildiği tespit edildi. ABB'de 154 milyon liralık kamu zararı belirlemişti.

İBB BATIYOR

İBB'nin iştirakler hariç 2026 mali yılı konsolide bütçesi 609 milyar 357 milyon TL olarak kabul edildi. Yönetim 3 yıl içerisinde 191 milyar 573 milyon TL tahmin borçlanma yapacak. Konsolide bütçede ise 217 milyar 662 milyon lire borçlanma olacak. Bu İBB'yi iflasa sürükleyecek.