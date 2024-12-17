FETÖ’nün 17/25 Aralık ihanetinde başrol CHP! ABD’deki sır görüşme ve 14 gün sonra kurulan kumpas | CIA- MOSSAD’la ne pazarlıklar yapıldı?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17-25 Aralık 2013'te giriştiği emniyet-yargı darbe girişimin üzerinden 11 yıl geçti. Pensilvanya'daki şer mutfağında pişen hain komploda uydurulmuş deliller ve "yolsuzluk" iddiaları ile dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümeti tasfiye edilmek istendi. 17 Aralık'ta fitili ateşlenen operasyonlara müteakip 25 Aralık'ta Türk sermayesi hedef alındı, 1 Ocak 2014'te de MİT TIR'ları durduruldu. 7 Şubat 2012 MİT kumpasıyla başlayan, 17/25 Aralık 2013 ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle devam eden ihanet süreci devletin vatanperver kadrolarının aklı ve üstün mücadelesi sayesinde başarısızlıkla neticelendi.

Firari vatan haini Zekeriya Öz (Takvim.com.tr / Arşiv) KUMPASIN BAŞ AKTÖRLERİ FİRAR ETTİ Kumpasın baş aktörleri arasında yer alan FETÖ üyesi eski savcılardan Muammer Akkaş, Zekeriya Öz , Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç firar etti. Dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olan FETÖ'cü Hamza Tosun'un elebaşı Fetullah Gülen'den gelen talimatla hareket ettiği, Gülen'in yardımcısı Sinan Dursun'la görüşmeler yaptığı tespit edildi. CHP FETÖ KUMPASLARINA HEP ÖN AYAK OLDU Tam da bu noktada CHP'nin 7 Şubat MİT kumpası ve 17-25 Aralık ihaneti öncesi FETÖ ile kurduğu temaslara dikkat çekmekte fayda var. 7 Şubat 2012 MİT kumpasından 12 gün önce FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Bahse konu ziyaret sonrası FETÖ'nün savcısı Sadrettin Sarıkaya, Dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ekibini ifadeye çağırdı. MİT personelleri hakkında yakalama kararı çıkarttı. CHP heyeti FETÖ'nün ABD imamı ile bir arada (Takvim.com.tr / Arşiv) CHP'NİN FETÖ'YE İADE-İ ZİYARETİNDEN 14 GÜN SONRA 17-25 ARALIK İHANETİ 17-25 Aralık öncesi dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban ile bir araya geldi. Bu olaydan 14 gün sonra FETÖ, firari savcı Zekeriya Öz ve meslektaşı Celal Kara aracılığıyla hükümete ve devlete yargısal darbe girişiminde bulundu.





TAKVİM GÜNDEM BELİRLEDİ: "İHANETİN 'CIA'SAL AYAĞI"



Son olarak Takvim.com.tr, siyasetin derinlerinde saklı karanlık bir teması ortaya çıkardı. CHP'nin 15 Temmuz'dan önce 17-25 Aralık ihanetinden sonra CIA ve İsrail istihbarat servisi MOSSAD'la yuvarlak masa toplantısı yaptığını belgelerle ortaya koydu.



İstanbul'daki CHP-CIA -İsrail masası (Takvim.com.tr)



CHP 17/25 ARALIK ÖNCESİ CIA VE MOSSAD'LA NEYİN PAZARLIĞINI YAPTI?



21 Haziran 2014'te yapılan İstanbul Su Ada'da (Galatasaray Adası) yapılan görüşmelerde CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, CHP'li Gürsel Tekin, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, Chatham House'dan Heather Hurlburt ve Rezan Epözdemir hazır bulundu.

24 Haziran 2014'te Ankara'da yapılan diğer toplantıda ise CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Faik Öztrak, CHP'li Osman Korutürk, MOSSAD, CIA ve İngiliz düşünce kuruluşları bir araya geldi.