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FETÖ'nün 17/25 Aralık ihanetinde başrol CHP! ABD'deki sır görüşme ve 14 gün sonra kurulan kumpas | CIA- MOSSAD'la ne pazarlıklar yapıldı?

FETÖ 17/25 Aralık yargısal darbe girişimiyle Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini devirmek istedi. Bu süreçte CHP paralel komplo ve haşhaşi kumpaslara ön ayak oldu. CHP'nin FETÖ'ye yaptığı iade-i ziyaretten 14 gün sonra 17/25 Aralık komplosu sahnelendi. İhanetin siyasal ayağı ise İstanbul ve Ankara'da yapılan gizli toplantılarla tescillendi. Takvim.com.tr, CHP'nin 17-25 Aralık sonrası CIA ve MOSSAD'la masaya oturduğunu belgelerle ortaya koydu. Peki, o masada hangi kararlar alındı? CIA ve MOSSAD CHP'ye ne görev verdi? Kamuoyu bu soruların yanıtını bekliyor.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 10:43 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 11:17
FETÖ’nün 17/25 Aralık ihanetinde başrol CHP! ABD’deki sır görüşme ve 14 gün sonra kurulan kumpas | CIA- MOSSAD’la ne pazarlıklar yapıldı?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17-25 Aralık 2013'te giriştiği emniyet-yargı darbe girişimin üzerinden 11 yıl geçti.

    Pensilvanya'daki şer mutfağında pişen hain komploda uydurulmuş deliller ve "yolsuzluk" iddiaları ile dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümeti tasfiye edilmek istendi. 17 Aralık'ta fitili ateşlenen operasyonlara müteakip 25 Aralık'ta Türk sermayesi hedef alındı, 1 Ocak 2014'te de MİT TIR'ları durduruldu.

    7 Şubat 2012 MİT kumpasıyla başlayan, 17/25 Aralık 2013 ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle devam eden ihanet süreci devletin vatanperver kadrolarının aklı ve üstün mücadelesi sayesinde başarısızlıkla neticelendi.

    Firari vatan haini Zekeriya Öz (Takvim.com.tr / Arşiv)Firari vatan haini Zekeriya Öz (Takvim.com.tr / Arşiv)

    KUMPASIN BAŞ AKTÖRLERİ FİRAR ETTİ

    Kumpasın baş aktörleri arasında yer alan FETÖ üyesi eski savcılardan Muammer Akkaş, Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç firar etti.

    Dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olan FETÖ'cü Hamza Tosun'un elebaşı Fetullah Gülen'den gelen talimatla hareket ettiği, Gülen'in yardımcısı Sinan Dursun'la görüşmeler yaptığı tespit edildi.

    CHP FETÖ KUMPASLARINA HEP ÖN AYAK OLDU

    Tam da bu noktada CHP'nin 7 Şubat MİT kumpası ve 17-25 Aralık ihaneti öncesi FETÖ ile kurduğu temaslara dikkat çekmekte fayda var.

    7 Şubat 2012 MİT kumpasından 12 gün önce FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Bahse konu ziyaret sonrası FETÖ'nün savcısı Sadrettin Sarıkaya, Dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ekibini ifadeye çağırdı. MİT personelleri hakkında yakalama kararı çıkarttı.

    CHP heyeti FETÖ'nün ABD imamı ile bir arada (Takvim.com.tr / Arşiv)CHP heyeti FETÖ'nün ABD imamı ile bir arada (Takvim.com.tr / Arşiv)

    CHP'NİN FETÖ'YE İADE-İ ZİYARETİNDEN 14 GÜN SONRA 17-25 ARALIK İHANETİ

    17-25 Aralık öncesi dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban ile bir araya geldi. Bu olaydan 14 gün sonra FETÖ, firari savcı Zekeriya Öz ve meslektaşı Celal Kara aracılığıyla hükümete ve devlete yargısal darbe girişiminde bulundu.

    Takvim.com.tr gündemi belirledi... Türkiye CHP’nin CIA ve MOSSAD’la görüşmesini konuşuyor!Takvim.com.tr gündemi belirledi... Türkiye CHP’nin CIA ve MOSSAD’la görüşmesini konuşuyor!



    TAKVİM GÜNDEM BELİRLEDİ: "İHANETİN 'CIA'SAL AYAĞI"

    Son olarak Takvim.com.tr, siyasetin derinlerinde saklı karanlık bir teması ortaya çıkardı. CHP'nin 15 Temmuz'dan önce 17-25 Aralık ihanetinden sonra CIA ve İsrail istihbarat servisi MOSSAD'la yuvarlak masa toplantısı yaptığını belgelerle ortaya koydu.

    İstanbul'daki CHP-CIA -İsrail masası (Takvim.com.tr)İstanbul'daki CHP-CIA -İsrail masası (Takvim.com.tr)

    CHP 17/25 ARALIK ÖNCESİ CIA VE MOSSAD'LA NEYİN PAZARLIĞINI YAPTI?

    21 Haziran 2014'te     yapılan İstanbul Su Ada'da (Galatasaray Adası) yapılan görüşmelerde CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, CHP'li Gürsel Tekin, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, Chatham House'dan Heather Hurlburt ve Rezan Epözdemir hazır bulundu.

    24 Haziran 2014'te Ankara'da yapılan diğer toplantıda ise CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Faik Öztrak, CHP'li Osman Korutürk, MOSSAD, CIA ve İngiliz düşünce kuruluşları bir araya geldi.

    CHP, CIA VE MOSSAD'LA MASAYA OTURDUĞUNU KABUL ETTİ: "RUTİN BİR TOPLANTI"

    CHP, "Rutin bir toplantı. Zaman zaman ülkedeki her partinin farklı ülkelerdeki temsilciler aracılığıyla bu tarz toplantılar gerçekleştirebiliyor" diyerek CIA ve MOSSAD'la masaya oturduğu kabul etmek zorunda kaldı.


    HALKBANK'A KUMPAS BU MASADA MI TASARLANDI?

    Karanlık toplantının zamanlaması ise oldukça manidar...

    Yuvarlak masa toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "17-25 Aralık'ta ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika'da kurdular" ifadelerini kullandığı Halkbank kumpasının tasarlanma sürecine denk geliyor. Peki, Halkbank kumpası bu masada mı tasarlandı? Kamuoyu bu sorunun yanıtını bekliyor.

    Ayağı CIAsal olan masasının avukatı Rezan Epözdemir! MOSSAD ajanını aklayıp topu CHPye attı | İsrail ve FETÖ ile nasıl bir bağı var?Ayağı CIAsal olan masasının avukatı Rezan Epözdemir! MOSSAD ajanını aklayıp topu CHPye attı | İsrail ve FETÖ ile nasıl bir bağı var?

    AVUKATIN VUKUATLI TEMASLARI! REZAN EPÖZDEMİR'İN CIA-MOSSAD-CHP MASASINDA İŞİ NE?

    Görüşmelerin İstanbul ayağında kritik davalarda adı geçen Rezan Epözdemir'in yer alması dikkat çekti.

    Süslü cümlelerle skandalın üzerini örtmeye niyetlen Epözdemir, yengesi Aylin Epözedemir'in "tercüman" sıfatıyla masada olduğunu, görüşmenin Galatasaray Adası'nda yapıldığını kabul etti. CIA ve MOSSAD'la aynı masada hangi pazarlıklara taraf olduğunun yanıtını vermek yerine ajanlarla dolu masaya CHP tarafından davet edildiğini söyledi.

    CHP 15 Temmuzdan önce 17-25 Aralıktan sonra CIA ve MOSSADla neyin pazarlığını yaptı? İhanet toplantıları ifşa oldu: Yine Michael Rubin!CHP 15 Temmuzdan önce 17-25 Aralıktan sonra CIA ve MOSSADla neyin pazarlığını yaptı? İhanet toplantıları ifşa oldu: Yine Michael Rubin!


    SİYASİ AYAK CHP

    Gelinen bu noktada CHP'nin 7 Şubat MİT kumpası ve 17-25 Aralık ihaneti öncesi FETÖ ile kurduğu temaslar "siyasi ayak" arayanlara da en ne ve en somut yanıt olarak karşımıza çıkıyor.

    Bu görüşmeler FETÖ'nün Türkiye'ye kurduğu kumpaslara zemin hazırlayan diplomatik bir planın parçası olarak yorumlandı.

    Siyasi ayak arayanlar iyi baksın! İşte CHP’nin FETÖ arşiviSiyasi ayak arayanlar iyi baksın! İşte CHP’nin FETÖ arşivi
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