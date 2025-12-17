PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan, Ankara’nın ekonomi aktörlerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın da aralarında yer aldığı heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan, Ankara’nın ekonomi aktörlerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ankara'nın ekonomi aktörlerini kabul etti.

Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği kabulde, ATO Başkanı Baran ile Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan yer aldı.

Kabulde, Ankara'nın ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak üzere heyetin kurumları tarafından geliştirilen ortak çalışma ve projeler Başkan Erdoğan'a Recep Tayyip Erdoğan'a arz edildi.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan da kabulde yer aldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TBMM Başkanı Kurtulmuş grup başkanvekilleriyle görüşecek: Gündem Terörsüz Türkiye'de rapor süreci
Bakanlık Büyükçekmece’deki özel huzurevi skandalında devrede! Çalışma onayı iptal edildi
Borsa İstanbul
Asgari ücrette ikinci toplantıda masaya rakam gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı
Son dakika: Adli emanet hırsızı Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bülten
Yunanistan ve İsrail masada! Türkiye rahatsızlığı Güney Kıbrıs'ta gizli zirveye taşındı! Neler konuşuldu?
İBB yönetemedi CHP medyası "hazırlığa" başladı: İstanbul'da su kesintisi yolda!
Sadık Savurtaş'ın cansız bedeni su varilinde bulundu! Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığı ortaya çıktı
Trump’a “alkolik” JD Vance’e “siyasi bukalemun” dedi! Beyaz Saray Genel Sekreteri’nin başı dertte
Takvim BES'i yazdı savcılık Güllü dosyasını genişletti! Cinayette miras kuşkusu
Netanyahu ABD’ye rest mi çekti? Barrack’ın ziyaretinden sonra dikkat çeken konuşma
Bakırköy'de kanlı infaz... Koltuk altından 2 mermi: Ünsal Bahçeci öldürüldü
Müge Anlı'da kan donduran tespih makinesi olayı! 4 yaşındaki Emine’ye ne oldu? Öz kızlarından babaya ağır suçlamalar!
Nur Köşker'den Habertürk ifşası! Mehmet Akif Ersoy'un kurduğu düzeni Kenan Tekdağ biliyordu
Ödülleri Başkan Erdoğan takdim edecek: İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layik görülen isimler
Bondi Plajı'ndaki saldırıyı dünyaya duyuran Türk o anları A Haber'e anlattı: "Ahmed tereddüt etmeden teröristlerin üzerine atladı!"
Galatasaray için Armand Lauriente iddiası!
FETÖ'nün 17-25 Aralık 2023'te yargı üzerinden kurduğu ihanet girişimi üzerinden 12 yıl geçti!
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları başlıyor! İşte haftanın fikstürü
CHP'den rakılı dışavurum! Kamer Genç'in kabrindeki cümbüş görüntülerini kim sızdırdı? Özgür Özel ve Veli Ağbaba o ismi arıyor