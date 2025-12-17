Başkan Erdoğan, Ankara’nın ekonomi aktörlerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ankara'nın ekonomi aktörlerini kabul etti.

Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği kabulde, ATO Başkanı Baran ile Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan yer aldı.

Kabulde, Ankara'nın ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak üzere heyetin kurumları tarafından geliştirilen ortak çalışma ve projeler Başkan Erdoğan'a Recep Tayyip Erdoğan'a arz edildi.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan da kabulde yer aldı.