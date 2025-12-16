Terörsüz Türkiye'de 3 aşamalı plan: İlk aşama eve dönüş!

AK Parti'nin Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunacağı raporun detayları ortaya çıkmaya başladı. AK Parti üç aşamalı yasal düzenleme süreci öngörüyor. AK Parti raporunu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra TBMM Başkanlığına sunacak. Hafta içinde sunulması beklenen raporda yer alması planlanan düzenlemeler şöyle:



BİRİNCİ AŞAMA:

Kamuoyunda 'Eve Dönüş' olarak bilinen, suça bulaşmamış terör örgütü mensupları ile ilgili yasal düzenleme yapılacak. Suça bulaşmayanlar 5 yıllık denetimli serbestlik ile salıverilecek. Bu kapsamda Türkiye sınırları dışında olanlar Türkiye'ye dönebilecek.

İKİNCİ AŞAMA:

Suça bulaşan terör örgütü mensupları ile ilgili düzenleme yapılması için Suriye'deki gelişmeler dikkate alınacak. Yapılacak düzenleme infaz indirimi şeklinde olacak.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA:

Terör örgütü yöneticileri ile ilgili adımlar atılacak. Bunların başka ülkelere gitmesi gibi konular üzerinde duruluyor.

Haber: Zübeyde Yalçın