Silivri Cezaevi karıştı! Aysever İmamoğlu'na "Hırsız" diyerek elini sıkmadı

Sabah yazarı Mahmut Övür kavgayı kaleme aldı, CHP karıştı. İddiaya göre gazeteci Enver Aysever, avluda CHP'li Aykut Erdoğdu ve İnan Güney ile sohbet ederken İmamoğlu geldi. Aysever, "Hırsız" diye bağırıp elini sıkmayı reddetti. Olay küfürleşmeye gitti. Mahmut Övür de bunu yazınca CHP, avukatlarını devreye soktu. Aysever'in geri adım atması için baskıya başladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN