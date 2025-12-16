PODCAST CANLI YAYIN

Güvenli internet bugün devreye giriyor

Çocukları dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerden korumak için hazırlanan “Çocuklar Güvende” web sitesi ve uygulaması bugün devreye giriyor. Bakan Göktaş 81 ilde de sosyal kreşlerle çocuk bakımını daha erişilebilir hale getireceklerini açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerden korumak adına yeni uygulamayı bugün devreye alacaklarını belirterek "Çocuklar Güvende" web sitesi ve uygulamasıyla çocuklarımızın karşılaştığı riskli durumları doğrudan iletmelerini sağlayıp rehberlik hizmetlerini sunacağız" dedi.

Bakanlığının TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan Göktaş şunları kaydetti:

TÜRKİYE'YE ÖZGÜ MODEL GELİYOR

16 Aralık'ta (bugün) kullanıma açacağımız "Çocuklar Güvende" web sitesi ve uygulamasıyla ailelerin ve çocuklarımızın karşılaştığı riskli durumları doğrudan iletmelerini sağlayıp rehberlik hizmetlerini sunacağız.

Telefon (Takvim arşiv)Telefon (Takvim arşiv)

81 İLE YENİ KREŞ

Bu yıl, mahalle tipi kreş modelini yaygınlaştırma çalışmalarımızı sürdürdük. 81 ilimizde açacağımız yeni sosyal kreşlerle, çocuk bakımını daha erişilebilir hale getiriyoruz. Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı'mızı önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Ülkemize özgü bir model geliştirmek için geçen yıl altyapı çalışmalarını başlattık.

MECLİS'E SUNULACAK

Hem kamu hem de özel sektör çalışanları için doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık izninin ise 10 güne çıkarılmasını sağlayacak kanun teklifinin yakın zamanda Meclis'imizin onayına sunulmasını bekliyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarında, kreş ve çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı da hızlandırdık.

Çocuklar (Takvim arşiv)Çocuklar (Takvim arşiv)

TÜM İLLERE YAYILACAK

Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre yaklaşık 2 yıldır çalışmalarını yürüttüğümüz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin pilot uygulamalarını, önümüzdeki yıl başlatacağız. 2027 yılında ise bu sistemi, Türkiye'nin tamamında yaygınlaştıracağız.

Mahinur Özdemir Göktaş (Takvim arşiv)Mahinur Özdemir Göktaş (Takvim arşiv)

BİN PERSONEL ALINACAK

Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini daha da artırmak amacıyla 3 bin sözleşmeli personel alacağız.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Göktaş, doğurganlığın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de azaldığına dikkati çekerek "Evlilik yaşı 26'ya, ilk anne olma yaşı 29'a yükseldi. Doğurganlık düşüşü 1960'tan bu yana indirildi. Nüfus çöküşü küresel bir trend. Huzurevi yapmaya, yaşlılara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

