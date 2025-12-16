Güvenli internet bugün devreye giriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerden korumak adına yeni uygulamayı bugün devreye alacaklarını belirterek "Çocuklar Güvende" web sitesi ve uygulamasıyla çocuklarımızın karşılaştığı riskli durumları doğrudan iletmelerini sağlayıp rehberlik hizmetlerini sunacağız" dedi.

Bakanlığının TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan Göktaş şunları kaydetti:

TÜRKİYE'YE ÖZGÜ MODEL GELİYOR

16 Aralık'ta (bugün) kullanıma açacağımız "Çocuklar Güvende" web sitesi ve uygulamasıyla ailelerin ve çocuklarımızın karşılaştığı riskli durumları doğrudan iletmelerini sağlayıp rehberlik hizmetlerini sunacağız.

81 İLE YENİ KREŞ

Bu yıl, mahalle tipi kreş modelini yaygınlaştırma çalışmalarımızı sürdürdük. 81 ilimizde açacağımız yeni sosyal kreşlerle, çocuk bakımını daha erişilebilir hale getiriyoruz. Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı'mızı önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Ülkemize özgü bir model geliştirmek için geçen yıl altyapı çalışmalarını başlattık.

MECLİS'E SUNULACAK

Hem kamu hem de özel sektör çalışanları için doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık izninin ise 10 güne çıkarılmasını sağlayacak kanun teklifinin yakın zamanda Meclis'imizin onayına sunulmasını bekliyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarında, kreş ve çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı da hızlandırdık.