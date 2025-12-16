PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz uyarısı: "Sivil gemileri vurmanın kimseye faydası yok"

Başkan Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz uyarısı: "Sivil gemileri vurmanın kimseye faydası yok"

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Uluslararası toplumun Suriye'de ve Gazze'de sınıfta kaldığını hatırlatan Başkan Erdoğan, SDG entegrasyonunu esas alan 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması için gerekli telkinlerde bulunduklarını bildirdi. Başkan Erdoğan, "Her zaman söylüyorum, biz bin yıldır buradayız, beraberiz, komşuyuz inşallah kıyamete kadar da burada olacağız, birlikte yaşayacağız." dedi. Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'yı Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınmaması için uyardı.

Bunlar da Var

Kastamonu İhsangazi yolunda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı
Kastamonu İhsangazi yolunda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı
Ankara Esenboğa Metro Hattı güzergahı resmen açıklandı! İşte duraklar!
Ankara Esenboğa Metro Hattı güzergahı resmen açıklandı! İşte duraklar!
Karşıyaka’da ölümlü yaya kazası!
Karşıyaka’da ölümlü yaya kazası!
Okul müdürünün öğrenciyi yakasından tutup yere savurduğu görüntülere inceleme: İşte o anlar!
Okul müdürünün öğrenciyi yakasından tutup yere savurduğu görüntülere inceleme: İşte o anlar!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle