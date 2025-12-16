Başkan Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz uyarısı: "Sivil gemileri vurmanın kimseye faydası yok"

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Uluslararası toplumun Suriye'de ve Gazze'de sınıfta kaldığını hatırlatan Başkan Erdoğan, SDG entegrasyonunu esas alan 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması için gerekli telkinlerde bulunduklarını bildirdi. Başkan Erdoğan, "Her zaman söylüyorum, biz bin yıldır buradayız, beraberiz, komşuyuz inşallah kıyamete kadar da burada olacağız, birlikte yaşayacağız." dedi. Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'yı Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınmaması için uyardı.