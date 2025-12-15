Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay kansere yenildi
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri tedavisi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi’nde vefat etti. Acı haberin ardından Başkan Erdoğan, başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan, “Sayın Gülşah Durbay’ın vefatından büyük üzüntü duydum” dedi.
Giriş Tarihi:
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri tedavisi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde vefat etti. Acı haberin ardından Başkan Erdoğan, başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan, "Sayın Gülşah Durbay'ın vefatından büyük üzüntü duydum" dedi.