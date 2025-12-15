Kenan Tekdağ spikerlere gözdağı verdi

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından, Can Medya Grubu'nun tutuklu eski Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın ağustos ayında kurum içi bir duyurusu yeniden gündeme geldi. Kurumun insan kaynaklarına, Ersoy merkezli taciz suçlamaları yapıldı. Ardından konu Tekdağ'ın önüne geldi. Tekdağ, Ersoy hakkında spikerleri taciz iddiaları için "dedikodu ve karalama" diyerek geçiştirildiği, konu hakkında konuşan çalışanları tazminatsız işten çıkarma tehdidiyle gözdağı verdiği ortaya çıktı.

Haber: Atakan Irmak