Kabine toplanıyor! Gündemde terörle mücadele ve asgari ücret var

Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ana gündeminin 'Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge için yapılan çalışmalar olması terör örgütü SDG'nin 10 Mart mutabakatına uymamasına ilişkin atılacak adımların oluşturması bekleniyor. Toplantıda, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret çalışmaları da gündemde olması bekleniyor.

Haber: Mehmet Fahri