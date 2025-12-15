İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik çilesi! Anadolu'da yoğunluk yüzde 87'yi gördü

İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde yağışlı havanın da etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu meydana geldi. TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI



Kentte haftanın ilk iş gününde etkili olan yağış ve trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

İstanbul'da trafik yoğunluğu (DHA) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerlerken kent genelinde, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul'da trafik yoğunluğu KAZA NEDENİYLE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ



Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Haliç'ten Küçükçekmece'ye, TEM Otoyolu'nda İSTOÇ'tan Mahmutbey Gişeleri'ne kadar araçlar ağır seyretti. Esenler'de, TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazası nedeniyle araçlar durma noktasına gelirken O3 Otoyolu ve Otogar, Hal Yolu gibi bağlantı yollarında yoğunluk yaşandı.