PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik çilesi! Anadolu'da yoğunluk yüzde 87'yi gördü

İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde yağışlı havanın da etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerlerken kent genelinde, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik çilesi! Anadolu'da yoğunluk yüzde 87'yi gördü

İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde yağışlı havanın da etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu meydana geldi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kentte haftanın ilk iş gününde etkili olan yağış ve trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

İstanbul'da trafik yoğunluğu (DHA)İstanbul'da trafik yoğunluğu (DHA)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerlerken kent genelinde, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da trafik yoğunluğu

KAZA NEDENİYLE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Haliç'ten Küçükçekmece'ye, TEM Otoyolu'nda İSTOÇ'tan Mahmutbey Gişeleri'ne kadar araçlar ağır seyretti. Esenler'de, TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazası nedeniyle araçlar durma noktasına gelirken O3 Otoyolu ve Otogar, Hal Yolu gibi bağlantı yollarında yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu (AA)İstanbul'da trafik yoğunluğu (AA)

D-100 kara yolunda özellikle Edirne istikametinde araçlar durma noktasına geldi. Sürücüler, Mecidiyeköy, Cevizlibağ, Bahçelievler, Bakırköy mevkileri ile Edirne ve Ankara yönlerinde araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Avcılar ile Küçükçekmece arasında Ankara istikametinde, Beylikdüzü ile TÜYAP arasında Edirne istikametinde, TEM Otoyolu'nda Ankara yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu üzerinde Tuzla'da başlayan trafik yoğunluğu Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor. TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe'de artan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar etkisini gösterdi.

Ataşehir'den başlayan trafik yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanıyor. Şile Otoyolu'nda araçlar Altunizade'den Ümraniye'ye kadar ağır ilerledi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu (AA)İstanbul'da trafik yoğunluğu (AA)

YAĞIŞ NEDENİYLE KAZALAR YAŞANDI

Sürücülerin alternatif güzergah olarak kullandığı ara sokak ve caddelerde de trafik gözlendi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda meydana gelen hafif hasarlı kazalar da trafik yoğunluğuna sebep oldu.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandığı tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk görülüyor. Ayrıca kuvvetli yağıştan korunmak isteyen vatandaşlar bir süre duraklarda bekledi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu (AA)İstanbul'da trafik yoğunluğu (AA)

ANADOLU'DA YÜZDE 87'Yİ GÖRDÜ

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 67, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 87'ye kadar ulaştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'lilerin Silivri'deki yolsuzluk kavgası! Aysever, İmamoğlu'nun elini havada bıraktı
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor: Terörsüz Türkiye ve asgari ücret masada
Borsa İstanbul
Dünya Suriyeli Ahmed'i konuşuyor! Trump övdü katil Netanyahu'nun Yahudi algısı çöktü
CHP'de 9 vekil göz hapsinde! Özgür Özel "yolsuzluktan arının" çağrısı yapan vekillerin peşine düştü
Mehmet Akif Ersoy'un tacizlerini Kenan Tekdağ'ın kararttığı ortaya çıktı: Spikerlere işten çıkarma tehdidi
Türk Telekom
CHP'li Sinem Dedetaş'ın belediye imkanlarıyla köpeğine yaptığı masraf vatandaşı isyan ettirdi!
Balkan soğukları kapıda: Kar, yağmur ve fırtına birlikte geliyor! Bugün 19 il beyaza bürünecek
Emekli maaşına "tarih" farkı! Bu ay mı 2026'da mı başvurmak daha avantajlı?
Çocuklar zorbalıktan tek tuşla korunacak! KADES benzeri sistem geliyor
Güllü’nün ölümünde yeni perde: Komşular ilk kez A Haber'e konuştu
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Silahlar yakıldı
Akyazı'da unutulmayacak derbi! Trabzonspor - Beşiktaş : 3-3 | MAÇ SONUCU
Milyoner'de 500 bin TL'lik soruya ulaşmayı başardı! Aldığı riskle geceye adını yazdırdı
Sergen Yalçın Trabzonspor maçının ardından Takvim.com.tr'nin sorusunu yanıtladı: "Kadroda düşünmediğimiz bir oyuncu"
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu
Yönetmen Akıncı’dan çarpıcı iddialar: İmamoğlu ailesi Trabzon'u dolandırıp İstanbul'a kaçtı
Mehmet Akif Ersoy dosyasında yeni perde: Ünlülerin gittiği “Kütüphane”ye narkotik baskın
PYD'den 'İmralı' maskeli özerklik provokasyonu! Barzaniler teşvik etti, İsrail söyletti: "Türkiye Suriye'de işgalcidir"