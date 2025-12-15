İstanbul'da cami önleri için önemli düzenleme: Valilik yasakladı artık satışı yapılamayacak
İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla İstanbul'da cami avluları, girişleri ve bahçelerinde milli piyango biletiyle diğer şans oyunlarının bilet satışı yasaklandı. İşte detaylar...
İstanbul Valiliği tarafından önemli bir karara imza atıldı.
Valilik tarafından yayımlanan son genelgede, milli piyango bileti ile diğer şans oyunlarıyla ilgili yeni bir karar alındı.
Valiliğe ulaşan şikayetlerde, özellikle yılbaşı öncesinde milli piyango bileti satışlarının cami önlerine kadar taşındığı belirtildi.
CAMİ ÖNLERİNDE "MİLLİ PİYANGO" BİLETİ SATILAMAYACAK
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Valiliği, cami önlerinde "milli piyango" satışına "dur" dedi.
GENELGE YAYIMLANDI
Genelgede, camilerin toplumun her kesiminin rahatlıkla ibadet edebildiği mekânlar olduğu vurgulanarak bu alanların ibadet, eğitim ve kültür merkezi niteliğinin korunmasının esas olduğu ifade edildi.
Vatandaşların huzur içinde ibadet edebilmesi için cami çevrelerinde şans oyunu satışlarının engelleneceği kaydedildi.
DENETİMLER ARALIKSIZ BİR ŞEKİLDE SÜRECEK
Uygulamanın etkin şekilde hayata geçirilmesi için kaymakamlıkların koordinasyonunda yerel yönetimler, emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerinin denetimleri artıracağı bildirildi.
Genelgede, uygulamada herhangi bir aksaklığa izin verilmemesi istendi.
VALİ DAVUT GÜL İMZASIYLA YAYIMLANDI
İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla yayımlanan genelge; ilçe kaymakamlıkları, belediyeler, emniyet ve jandarma birimleri ile ilgili kurumlara gönderildi.
"Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği"yle piyango faaliyetlerine ilişkin bilet satış, çekiliş, ikramiye ödeme ile baş bayiler ve bayiler hakkındaki işlemlerin belirlendiğine dikkati çekilen yazıda, şunlar kaydedildi:
"İbadet yeri olan camiler, kadın-erkek, genç-yaşlı her yaştan insanın rahatlıkla ziyaret edebileceği ve ibadetlerini yapabilecekleri yerler olup, camilerin ibadet, eğitim, öğretim ve kültür merkezi olarak kullanılması esastır. Camilerden vatandaşlarımızın azami derecede istifade edebilmesi ve onların huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmelerini temin etmek amacıyla cami avlusu, girişleri ve bahçesinde Milli Piyango biletleri ve diğer şans oyunlarının satışına müsaade edilmeyecektir. Kaymakamlarımızın koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce konuyla ilgili gerekli tedbirlerin alınarak denetimlerin artırılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda, bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."