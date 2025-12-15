PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da cami önleri için önemli düzenleme: Valilik yasakladı artık satışı yapılamayacak

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla İstanbul'da cami avluları, girişleri ve bahçelerinde milli piyango biletiyle diğer şans oyunlarının bilet satışı yasaklandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da cami önleri için önemli düzenleme: Valilik yasakladı artık satışı yapılamayacak

İstanbul Valiliği tarafından önemli bir karara imza atıldı.

Valilik tarafından yayımlanan son genelgede, milli piyango bileti ile diğer şans oyunlarıyla ilgili yeni bir karar alındı.

Valiliğe ulaşan şikayetlerde, özellikle yılbaşı öncesinde milli piyango bileti satışlarının cami önlerine kadar taşındığı belirtildi.

CAMİ ÖNLERİNDE "MİLLİ PİYANGO" BİLETİ SATILAMAYACAK

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Valiliği, cami önlerinde "milli piyango" satışına "dur" dedi.

Yayımlanan yeni genelgeyle artık cami önlerinde şans oyunları biletleri satılamayacakYayımlanan yeni genelgeyle artık cami önlerinde şans oyunları biletleri satılamayacak

GENELGE YAYIMLANDI

Genelgede, camilerin toplumun her kesiminin rahatlıkla ibadet edebildiği mekânlar olduğu vurgulanarak bu alanların ibadet, eğitim ve kültür merkezi niteliğinin korunmasının esas olduğu ifade edildi.

Vatandaşların huzur içinde ibadet edebilmesi için cami çevrelerinde şans oyunu satışlarının engelleneceği kaydedildi.

DENETİMLER ARALIKSIZ BİR ŞEKİLDE SÜRECEK

Uygulamanın etkin şekilde hayata geçirilmesi için kaymakamlıkların koordinasyonunda yerel yönetimler, emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerinin denetimleri artıracağı bildirildi.

Genelgede, uygulamada herhangi bir aksaklığa izin verilmemesi istendi.

Foto: Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüFoto: Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

VALİ DAVUT GÜL İMZASIYLA YAYIMLANDI

İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla yayımlanan genelge; ilçe kaymakamlıkları, belediyeler, emniyet ve jandarma birimleri ile ilgili kurumlara gönderildi.

"Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği"yle piyango faaliyetlerine ilişkin bilet satış, çekiliş, ikramiye ödeme ile baş bayiler ve bayiler hakkındaki işlemlerin belirlendiğine dikkati çekilen yazıda, şunlar kaydedildi:

Fotoğraf: Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüFotoğraf: Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"İbadet yeri olan camiler, kadın-erkek, genç-yaşlı her yaştan insanın rahatlıkla ziyaret edebileceği ve ibadetlerini yapabilecekleri yerler olup, camilerin ibadet, eğitim, öğretim ve kültür merkezi olarak kullanılması esastır. Camilerden vatandaşlarımızın azami derecede istifade edebilmesi ve onların huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmelerini temin etmek amacıyla cami avlusu, girişleri ve bahçesinde Milli Piyango biletleri ve diğer şans oyunlarının satışına müsaade edilmeyecektir. Kaymakamlarımızın koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce konuyla ilgili gerekli tedbirlerin alınarak denetimlerin artırılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda, bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'lilerin Silivri'deki yolsuzluk kavgası! Aysever, İmamoğlu'nun elini havada bıraktı
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor: Terörsüz Türkiye ve asgari ücret masada
Borsa İstanbul
Dünya Suriyeli Ahmed'i konuşuyor! Trump övdü katil Netanyahu'nun Yahudi algısı çöktü
CHP'de 9 vekil göz hapsinde! Özgür Özel "yolsuzluktan arının" çağrısı yapan vekillerin peşine düştü
Mehmet Akif Ersoy'un tacizlerini Kenan Tekdağ'ın kararttığı ortaya çıktı: Spikerlere işten çıkarma tehdidi
Türk Telekom
CHP'li Sinem Dedetaş'ın belediye imkanlarıyla köpeğine yaptığı masraf vatandaşı isyan ettirdi!
Balkan soğukları kapıda: Kar, yağmur ve fırtına birlikte geliyor! Bugün 19 il beyaza bürünecek
Emekli maaşına "tarih" farkı! Bu ay mı 2026'da mı başvurmak daha avantajlı?
Çocuklar zorbalıktan tek tuşla korunacak! KADES benzeri sistem geliyor
Güllü’nün ölümünde yeni perde: Komşular ilk kez A Haber'e konuştu
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Silahlar yakıldı
Akyazı'da unutulmayacak derbi! Trabzonspor - Beşiktaş : 3-3 | MAÇ SONUCU
Milyoner'de 500 bin TL'lik soruya ulaşmayı başardı! Aldığı riskle geceye adını yazdırdı
Sergen Yalçın Trabzonspor maçının ardından Takvim.com.tr'nin sorusunu yanıtladı: "Kadroda düşünmediğimiz bir oyuncu"
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu
Yönetmen Akıncı’dan çarpıcı iddialar: İmamoğlu ailesi Trabzon'u dolandırıp İstanbul'a kaçtı
Mehmet Akif Ersoy dosyasında yeni perde: Ünlülerin gittiği “Kütüphane”ye narkotik baskın
PYD'den 'İmralı' maskeli özerklik provokasyonu! Barzaniler teşvik etti, İsrail söyletti: "Türkiye Suriye'de işgalcidir"