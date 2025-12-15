Bondi Plajı kahramanı Ahmed'den haber var! Hastane odasından mesaj gönderdi

Avustralya'nın Sydney kentinde meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılardan birine cesurca müdahale eden Suriyeli Ahmed el-Ahmed, hastaneden gönderdiği bir videoda yaşadıklarının zorluğuna değinerek annesinden sağlığı için dua istedi.

Fotoğraf: AA Ekran Görüntüsü

AHMED HASTANEDEN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Saldırganlardan birinin silahını alarak olayın daha büyük bir faciaya dönüşmesini engelleyen 43 yaşındaki Ahmed, hastaneden amcasına gönderdiği görüntülerde kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Sydney saldırısına müdahale eden Ahmed’den hastaneden mesaj!

"YANIMDA MERTÇE DURANLARA SELAM OLSUN"

"Emeği geçen herkese minnettarım. Güzel günlerde yanınızda olmayı umuyorum. Yanımda mertçe duran herkese selam olsun." ifadelerini kullanan Ahmed, annesine seslenerek, "Anne, merak etme. Bana dua et. Zor bir şey atlattım." dedi.

Ahmed el-Ahmed ayrıca dostları Hac Gaasan, Abdullah, Alaa, Ahmed ve Bilal'e de selam gönderdi.