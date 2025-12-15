PODCAST CANLI YAYIN

Bondi Plajı kahramanı Ahmed'den haber var! Hastane odasından mesaj gönderdi

Sydney’de 16 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı saldırının ardından dünyanın konuştuğu kahraman Suriyeli Ahmed el-Ahmed, hastaneden paylaştığı video mesajla kendisine destek verenlere teşekkür etti. Ahmed "Emeği geçen herkese minnettarım. Güzel günlerde yanınızda olmayı umuyorum. Yanımda mertçe duran herkese selam olsun.” dedi.

Avustralya'nın Sydney kentinde meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılardan birine cesurca müdahale eden Suriyeli Ahmed el-Ahmed, hastaneden gönderdiği bir videoda yaşadıklarının zorluğuna değinerek annesinden sağlığı için dua istedi.

AHMED HASTANEDEN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Saldırganlardan birinin silahını alarak olayın daha büyük bir faciaya dönüşmesini engelleyen 43 yaşındaki Ahmed, hastaneden amcasına gönderdiği görüntülerde kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

"YANIMDA MERTÇE DURANLARA SELAM OLSUN"

"Emeği geçen herkese minnettarım. Güzel günlerde yanınızda olmayı umuyorum. Yanımda mertçe duran herkese selam olsun." ifadelerini kullanan Ahmed, annesine seslenerek, "Anne, merak etme. Bana dua et. Zor bir şey atlattım." dedi.

Ahmed el-Ahmed ayrıca dostları Hac Gaasan, Abdullah, Alaa, Ahmed ve Bilal'e de selam gönderdi.

BONDİ PLAJI'NDAKİ SİLAHLI SALDIRI

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda dün silahlı saldırı düzenlenmişti.

Polis, 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 40'tan fazla kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı. Başbakan Anthony Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Ülkedeki Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Ahmed, saldırı sırasında bir kolu ve bir elinden yaralanmış, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıdan birkaç saat sonra yaptığı açıklamada, olay anına ait bir kahramanlık videosu izlediğini söylemişti.

Dünya Suriyeli Ahmedi konuşuyor! Trump övdü katil Netanyahunun Yahudi algısı çöktüDünya Suriyeli Ahmedi konuşuyor! Trump övdü katil Netanyahunun Yahudi algısı çöktü

