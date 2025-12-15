Başkan Erdoğan’dan öğrencilere mesaj! "Zaferi kucaklayacak olanlar sizlersiniz"

PODCAST CANLI YAYIN

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi’nde düzenlenen AK Parti Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı’na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada 81 ilden 207 üniversiteden gelen öğrencilerin sorularını cevapladı, onlarla sohbet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi'nde düzenlenen AK Parti Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada 81 ilden 207 üniversiteden gelen öğrencilerin sorularını cevapladı, onlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir üniversite öğrencisinin, "Terörsüz Türkiye, bizim gençlere bırakacağımız en büyük mirastır" diyorsunuz. Bu sözünüzle tam olarak neyi ifade etmek istiyorsunuz?" sorusunu üzerine, "Yıllarca Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu, özellikle bu bölgeler hep terörle yoğruldu.

Birçok insanımızı bu bölgelerde kaybettik. Dedik ki, biz bu işi aşmamız lazım. Oturduk; askerimizle, polisimizle, hepsiyle bu işi değerlendirdik. "Terörsüz bir Türkiye'yi nasıl inşa ederiz?" dedik. Şu an itibarıyla da hamdolsun, Güneydoğu'ya ve Doğu Anadolu'ya artık bir sulh ve sükûn gelmiş vaziyette" dedi. Erdoğan, Gazze'de Türkiye'nin girişimleriyle sağlanan ateşkesin kalıcı olup olmayacağına dair soruya ise şu yanıtı verdi: Tabii bize düşen görev, esbaba tevessüldür. Gerisi Allah Kerim. Aynı şekilde kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bundan geri adım atarsak, Allah'a da Gazze'ye de bunun hesabını veremeyiz.

