Başkan Erdoğan'dan "Hanuka Bayramı" tebriği

Başkan Erdoğan, "Musevilik inancına mensup vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı kutluyor, kendilerine huzur, esenlik ve mutluluklar temenni ediyorum" dedi.

Giriş Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Musevilik inancına sahip vatandaşların Hanuka Bayramı'nı tebrik etti.

Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Musevilik inancına mensup vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı kutluyor, kendilerine huzur, esenlik ve mutluluklar temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

