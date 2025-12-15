Başkan Erdoğan'dan "Hanuka Bayramı" tebriği

Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Musevilik inancına mensup vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı kutluyor, kendilerine huzur, esenlik ve mutluluklar temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.





