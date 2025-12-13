Milli füzede kritik eşik aşıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, TBMM'de yerli ve milli füzelerin en kritik bileşenlerinden olan lazer sensörlü Milli Hedef Algılayıcısı'nı (MİHAL) milletvekillerine gösterdi. İnsansız Savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN'la hedef uçağı başarıyla vurduğu görevi hatırlatan Kacır, "MİHAL'in gücümüze güç kattı. Artık uçağı, radarı, füzeyi biz ürettik. Heref algılayıcıyı yurtdışından vermediler. Onu da (MİHAL) ürettik" dedi.