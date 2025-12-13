Futbolda yasa dışı bahis soruşturması: Bakan Tunç’tan dikkat çeken mesaj

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve çok sayıda futbolcu ile bazı kulüp yöneticilerinin gözaltına alındığı futbolda yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin, "Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz" dedi.

Trabzon'da Of Adliyesi Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Tunç, programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan işlemlerin yargının yetki alanında olduğunu belirten Tunç, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın sürdüğü soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen işlemler. Burada yargımız, Cumhuriyet başsavcılıklarımız bu konulardaki suç ihbarlarını dikkate alarak gerekli soruşturmaları başlatıp devam ettiriyorlar. Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz. Bu konuda başsavcılıklarımızdan açıklamalar önümüzdeki süreçte yapılır" ifadelerini kullandı.