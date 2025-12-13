PODCAST CANLI YAYIN

Futbolda yasa dışı bahis soruşturması: Bakan Tunç’tan dikkat çeken mesaj

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çok sayıda futbolcu ve kulüp yöneticisinin gözaltına alındığı futbolda yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin, “Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz” dedi.

Futbolda yasa dışı bahis soruşturması: Bakan Tunç’tan dikkat çeken mesaj

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve çok sayıda futbolcu ile bazı kulüp yöneticilerinin gözaltına alındığı futbolda yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin, "Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz" dedi.

Trabzon'da Of Adliyesi Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Tunç, programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan işlemlerin yargının yetki alanında olduğunu belirten Tunç, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın sürdüğü soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen işlemler. Burada yargımız, Cumhuriyet başsavcılıklarımız bu konulardaki suç ihbarlarını dikkate alarak gerekli soruşturmaları başlatıp devam ettiriyorlar. Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz. Bu konuda başsavcılıklarımızdan açıklamalar önümüzdeki süreçte yapılır" ifadelerini kullandı.

ADLİ EMANETLERDE ZİMMET VURGUNU

Bakan Tunç, Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde adli emanet bürolarında ortaya çıkan zimmet iddialarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Bu iki adliyede yaşanan sorunlarla ilgili gerekli soruşturmaların başlatıldığını belirten Tunç, tutuklama kararlarının bulunduğunu ve konunun tüm yönleriyle incelendiğini kaydetti. Tunç ayrıca, Türkiye genelindeki tüm adli emanet birimlerine yönelik kapsamlı bir denetim sürecinin başlatıldığını açıkladı.

