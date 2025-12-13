DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti

PODCAST CANLI YAYIN

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen soruşturmanın ardından adı bazı haberlerde geçen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak, kurumun yıpranmaması gerekçesiyle görevinden istifa etti.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen soruşturmanın ardından adı bazı haberlerde geçen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Koordinatörü Furkan Torlak, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Torlak, yaptığı yazılı açıklamada, bugün bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında adli bir sürece ilişkin yer alan haberlerde isminin geçtiğini öğrendiğini belirtti. Söz konusu haberlerde kendisine yönelik herhangi bir suçlama bulunmadığını vurgulayan Torlak, buna rağmen isminin anılmasının kendisini üzdüğünü ifade etti.

HUKUKA AYKIRI BİR EYLEM İÇİNDE BULUNMADIM

Haberde adı geçen gazeteci Mehmet Akif Ersoy'u çocukluğundan bu yana tanıdığını belirten Torlak, şahsına yöneltilmiş herhangi bir isnat olmadığını ve hukuka aykırı bir eylem içerisinde bulunmadığını özellikle vurguladı.

Buna rağmen görev yaptığı kurumun böyle bir haber bağlamında anılmasının kendisini rahatsız ettiğini dile getiren Torlak, "Devletin ve kurumlarının itibarı, şahısların itibarından üstündür" ifadesini kullandı.

Bu gerekçeyle, görev yaptığı kurumun yıpranmaması adına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ndeki görevinden istifa etme kararı aldığını açıklayan Torlak, kararını kamuoyuna saygıyla duyurdu.

