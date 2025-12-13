161 milyarlık İSÖ dosyası Silivri’de açılıyor

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü (İSÖ) iddianamesi'ni kabul eden İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 9 Mart günü yapılmasına karar verdi. 105'i tutuklu, 402 şüpheli yargılanacak. İmamoğlu'nun 142 ayrı eylem ve 16 suçtan 2 bin 352 yıla kadar hapsi talep ediliyor... İddianamede 161 milyarlık kamu zararı yer aldı. Mahkeme, duruşmanın Silivri'de yapılacağını bildirdi. Firari sanıklar Ali Gül, Emrah Bağdatlı, Hakan Karademir, İbrahim Bülbüllü, Merthan Açıl, Murat Gülibrahimoğlu ve Sedat Gündüz hakkında ise tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı verildi.