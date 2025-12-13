161 milyarlık İSÖ dosyası Silivri’de açılıyor

PODCAST CANLI YAYIN

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü (İSÖ) iddianamesi'ni kabul eden İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 9 Mart günü yapılmasına karar verdi. 105'i tutuklu, 402 şüpheli yargılanacak. İmamoğlu'nun 142 ayrı eylem ve 16 suçtan 2 bin 352 yıla kadar hapsi talep ediliyor... İddianamede 161 milyarlık kamu zararı yer aldı. Mahkeme, duruşmanın Silivri'de yapılacağını bildirdi. Firari sanıklar Ali Gül, Emrah Bağdatlı, Hakan Karademir, İbrahim Bülbüllü, Merthan Açıl, Murat Gülibrahimoğlu ve Sedat Gündüz hakkında ise tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı verildi.

Güllü dosyasında cinayet itirafı! Sultan anlattı: "Kızı itti" | Tuğyan'a tutuklama talebi | Kaçı rotası deşifre oldu
Gözaltındaki futbolcuların telefonlarından yasa dışı kumar siteleri çıktı
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu! Dışişleri'nden açıklama: Yaralı vatandaşımız var mı?
Skandal iddialar zinciri: Üçlü ilişki ve uyuşturucu iddiası... 'İş ararken kendimi kirli ilişkilerin içinde buldum'
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna ve Gazze çağrısı: "Uluslararası toplumun Filistin'e borcunu ödeme zamanı geldi"
Sakarya’da komşu esnafın silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü
Alacaklıyı koruyan düzenleme TBMM yolunda: Cebrî İcra’da ceza artışı
"Eko"sistem için hesap zamanı: Tarih belli oldu!
Sosyal medyaya biyometrik kısıtlama geliyor
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre 2026 Ocak'ta kim, ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile bir araya geldi: Türkiye ev sahipliğine hazır
ABD’de Epstein bombası! 95 bin yeni fotoğraf ortaya çıktı: Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates…
MSB'den SDG açıklaması: Zaman kazanma çabaları boşuna!
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı sona erdi! İkinci zirvenin tarihi belli oldu
6.5 milyon memur ve memur emeklisine yeni zam hesabı! Mesleklere göre kim, ne alacak?
MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti: Terörsüz Türkiye'de ikinci aşamaya geçildi
Galatasaray'ın orta sahasına general transferi! Dengeler değişebilir
Takvim aylardır yazıyor: Terörsüz Bölgeye takoz İsrail! Hakan Fidan uyardı: Artık bunu söylemek gerekiyor
İzmir Torbalı'da aile katliamında katil oğul çıktı: Suçu ölen kardeşinin üstüne attı
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! Anlaşma tamam