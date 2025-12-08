PODCAST CANLI YAYIN

Haftanın ilk iş günü İstanbul'da trafik kilit! Anadolu yakasında yüzde 90'a ulaştı

Son dakika haberi! İstanbul'da sağanak yağışın etkisiyle haftanın trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk Anadolu yakasında yüzde 90, İstanbul genelinde ise yüzde 74 olarak ölçüldü.

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde yağmurunda da etkisi ile trafik yoğunluğu yaşandı.

YOĞUNLUK ARTIYOR

Trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla İstanbul genelinde yüzde 74, Anadolu yakasında ise yüzde 90'a ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. (DHA)İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. (DHA)

Haftanın ilk iş gününde kent genelinde yer yer görülen yağışlı hava nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk Anadolu yakasında yüzde 90, İstanbul genelinde ise yüzde 74 olarak ölçüldü.

Trafik yoğunluğu haritası (Ekran görütüsü)Trafik yoğunluğu haritası (Ekran görütüsü)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre İstanbul genelinde yüzde 74 Anadolu yakasında ise yüzde 90 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. (DHA)İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. (DHA)

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yağmurun da yer yer etkisini göstermesi nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Kadıköy Kozyatağı D-100 Karayolu'nda oluşan yoğunluk nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

