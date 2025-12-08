Haftanın ilk iş günü İstanbul'da trafik kilit! Anadolu yakasında yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde yağmurunda da etkisi ile trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da trafik kilit!





YOĞUNLUK ARTIYOR



Trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla İstanbul genelinde yüzde 74, Anadolu yakasında ise yüzde 90'a ulaştı.