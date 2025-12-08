Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasında gizli ses kaydı! Soruşturma başlatıldı
“Sahte diploma” davasında üçüncü kez hâkim karşısına çıkan ve dosyası İdare Mahkemesi kararının beklenmesi için 16 Şubat’a ertelenen Ekrem İmamoğlu’nun duruşmasında, hukuka aykırı şekilde alınarak sosyal medyada paylaşılan ses kaydı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın TCK 286 kapsamında re’sen soruşturma başlattığı açıklandı.
Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğunun ortaya çıkmasıyla hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis talep edilmişti. Görevden uzaklaştırılan İmamoğlu o dava kapsamında bugün 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.
ERTELEME KARARI
Mahkeme, İdare Mahkemesi'ndeki kararın beklenmesi karar vererek duruşmayı 16 Şubat'a erteledi.
DURUŞMADA GİZLİ SES KAYDINA SORUŞTURMA
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda görülen 'Sahte diploma' davasının duruşmasında hukuka aykırı şekilde ses kaydı alınarak sosyal medyada paylaşılması üzerine re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "08.12.2025 tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yer alan duruşma salonunda, sanık Ekrem İmamoğlu'nun resmi belgede sahtecilik suçundan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2025/381 Esas sayılı dosyasında yargılamasına devam edildiği; ancak kovuşturma işlemleri sırasında hukuka aykırı biçimde ses kaydı alınarak X isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldığının anlaşılması üzerine; (kaydeden ve nakleden) sorumlular hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Bürosunca resen soruşturma işlemleri başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.