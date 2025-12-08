PODCAST CANLI YAYIN

Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasında gizli ses kaydı! Soruşturma başlatıldı

“Sahte diploma” davasında üçüncü kez hâkim karşısına çıkan ve dosyası İdare Mahkemesi kararının beklenmesi için 16 Şubat’a ertelenen Ekrem İmamoğlu’nun duruşmasında, hukuka aykırı şekilde alınarak sosyal medyada paylaşılan ses kaydı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın TCK 286 kapsamında re’sen soruşturma başlattığı açıklandı.

Giriş Tarihi:
Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasında gizli ses kaydı! Soruşturma başlatıldı

Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğunun ortaya çıkmasıyla hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis talep edilmişti. Görevden uzaklaştırılan İmamoğlu o dava kapsamında bugün 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.

ERTELEME KARARI

Mahkeme, İdare Mahkemesi'ndeki kararın beklenmesi karar vererek duruşmayı 16 Şubat'a erteledi.

DURUŞMADA GİZLİ SES KAYDINA SORUŞTURMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda görülen 'Sahte diploma' davasının duruşmasında hukuka aykırı şekilde ses kaydı alınarak sosyal medyada paylaşılması üzerine re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "08.12.2025 tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yer alan duruşma salonunda, sanık Ekrem İmamoğlu'nun resmi belgede sahtecilik suçundan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2025/381 Esas sayılı dosyasında yargılamasına devam edildiği; ancak kovuşturma işlemleri sırasında hukuka aykırı biçimde ses kaydı alınarak X isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldığının anlaşılması üzerine; (kaydeden ve nakleden) sorumlular hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Bürosunca resen soruşturma işlemleri başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Diploma davasında İmamoğlunu terleten dilekçe sorusu! Durumum yok dediği dönemde FETÖ kolejinde hissesi vardı: TAKVİM belgelediDiploma davasında İmamoğlunu terleten dilekçe sorusu! Durumum yok dediği dönemde FETÖ kolejinde hissesi vardı: TAKVİM belgeledi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye–Macaristan ortaklığında yeni dönem: Ticarette hedef 10 milyar dolar
Diploma davasında İmamoğlu'nu terleten "dilekçe" sorusu! "Durumum yok" dediği dönemde FETÖ kolejinde hissesi vardı: TAKVİM belgeledi
Türk Telekom
Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı ilk 11'i belli oldu
Orban’dan Türkiye mesajı: “Aynı çizgideyiz barış için işbirliği yapıyoruz”
Esad'ın devrilişinin yıl dönümü: Kaç bin Suriyeli evine döndü? Bakan Yerlikaya açıkladı
İdefix
Başkan Erdoğan Filistinli yönetmen Basel Adra'yı kabul etti!
Futbolda bahis soruşturması: Şüphelilerin ifadesi alındı | Ahmet Çakar serbest bırakıldı! 29 kişiye tutuklama talebi
Başkan Erdoğan özgür Suriye'nin 1. yıl dönümünü kutladı! "Toprak bütünlüğü" vurgusu: Her türlü desteği sağlayacağız
TBMM'deki bütçe mesaisinde Terörsüz Türkiye rüzgarı: Bahçeli ile DEM Partililer tokalaştı
Antalya Serik'te şiddetli deprem | Çevre iller de hissetti: AFAD 4.9 dedi Kandilli 5.2... Uzmanlar ne diyor?
Kartalkaya faciasında ‘altın zaman’ heba edildi: 34 çocuk için 34’er kez müebbet
Çekmeköy'de narkotik operasyonunda çatışma: 1 polis şehit oldu! Hainlerin suç dosyası kabarık çıktı
İŞKUR ilanlarını güncelledi: KPSS’siz 68 binden fazla iş fırsatı listede! Hangi meslekler aranıyor?
Monaco maçında sol bek belirsizliği! Galatasaray'ın yıldızları o formaya aday
"Arınamayan" CHP'de iç savaşın ayak sesleri! "Kılıçdaroğlu ihraç edilsin" diyenlere makam mevki | 10 vekil sonrası bir çağrı daha
Suriye nasıl bir beladan kurtuldu? Esad'ın gizli kayıtları çıktı: Guta'ya lanet olsun katledilmeyi hak ettiler | "Botokslu Putin" bombası
Fenerbahçe yeni askerini buldu! Transfer Manchester United'dan gelecek
Soğuk dalga güçleniyor! Sarı kodlu kar ve fırtına alarmı verildi! İstanbul buz kesecek