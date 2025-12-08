CHP'nin İstanbul'unda sarı alarm sonrası yollar göle döndü: Sağanak geceyi felç etti!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için 'sarı' kodlu uyarısının ardından dün gece başlayan sağanak kenti felç etti. Yollarda biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Haliç Köprüsü, Sultangazi ve Eyüpsultan'da araçlar sağanak yağış sonrası göle dönen yolda ilerlemekte zorlandı. Bayrampaşa'da ise bir yaya dizine kadar gelen yağmur suyu birikintisinde yürümekte güçlük çekti. Haliç Köprüsü'nde ilerleyen bir taksi şoförü yolun sağanak yağış sonrası göle döndüğü anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

CADDE VE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Sağanak yağış nedeniyle Sultangazi Gazi Mahallesi'nde caddeler su altında kaldı; araçlar ilerlemekte zorlandı. Eyüpsultan'da ise araç sürücüleri su birikintisinde ilerleyemedi. Avcılar'da cadde suyla doldu.

RESTORANLARI SU BASTI

Sarıyer'de dün sabaha karşı etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Kilyos tüneli şantiyesinde yol çöktü. Çöken yola park halindeki bir kamyon bir de pikap düşerken, taşkın suları bölgedeki bir restorana doldu. Restoranda metrelerce su birikintisi oluştu., iş yerinin bahçesinden bodrum katında hasar meydana geldi. Sele kapılan bir araç da kanala düştü.