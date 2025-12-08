PODCAST CANLI YAYIN

CHP'nin İstanbul'unda sarı alarm sonrası yollar göle döndü: Sağanak geceyi felç etti!

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarının ortasında kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hizmeti unuttu. Sağanak yağış, alt yapısı çöken kenti vurdu. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sarıyer’de yol çöktü. Restoranları su bastı...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
CHP'nin İstanbul'unda sarı alarm sonrası yollar göle döndü: Sağanak geceyi felç etti!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için 'sarı' kodlu uyarısının ardından dün gece başlayan sağanak kenti felç etti. Yollarda biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Haliç Köprüsü, Sultangazi ve Eyüpsultan'da araçlar sağanak yağış sonrası göle dönen yolda ilerlemekte zorlandı. Bayrampaşa'da ise bir yaya dizine kadar gelen yağmur suyu birikintisinde yürümekte güçlük çekti. Haliç Köprüsü'nde ilerleyen bir taksi şoförü yolun sağanak yağış sonrası göle döndüğü anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

CADDE VE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Sağanak yağış nedeniyle Sultangazi Gazi Mahallesi'nde caddeler su altında kaldı; araçlar ilerlemekte zorlandı. Eyüpsultan'da ise araç sürücüleri su birikintisinde ilerleyemedi. Avcılar'da cadde suyla doldu.

RESTORANLARI SU BASTI
Sarıyer'de dün sabaha karşı etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Kilyos tüneli şantiyesinde yol çöktü. Çöken yola park halindeki bir kamyon bir de pikap düşerken, taşkın suları bölgedeki bir restorana doldu. Restoranda metrelerce su birikintisi oluştu., iş yerinin bahçesinden bodrum katında hasar meydana geldi. Sele kapılan bir araç da kanala düştü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Balıkesir'de konteyner skandalı! Devlet depremzedelere gönderdi CHP'li belediye köpeklere tahsis etti
Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'de
Türk Telekom
Asgari Ücret Komisyonu bu hafta toplanıyor! Hangi formüller masada?
Başkan Erdoğan ile terörist Abdi görüşecek yalanı çöktü: İletişim Başkanlığı oyunu bozdu!
Ademi merkeziyetçilik oyunu büyüyor: Abdi ile Barzani ekseni harekete geçti
İdefix
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş A Haber'e konuştu
Kim Milyoner Olmak İster'e sosyal medya fenomeni Sevinç Parlak konuk oldu!
Fırtına ikinciliğe uçtu! Göztepe - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU
Terör örgütü SDG’den Esad’a hizmet! Devrim kutlamalarına tam yasak
Adli emanet soygununda 10 gözaltı! Erdal Timurtaş'ın kaynanası, kayınpederi ve altınları çalmaya yardım eden o kişi listede
İstanbul'da sel ve su baskınları! Sarıyer'de yol çöktü... Araçlar dereye düştü | Peş peşe kazalar
Zihninde silah bırakmayan PKK'lılar... Öcalan'ın sekretaryası Zeki Bayhan'dan zehirli dil! İmralı'da "iyi polis kötü polis" oyunu mu?
Rafa Silva oynayacak mı? Sergen Yalçın'dan Gaziantep FK maçı kararı
Sosyal medyada alçak provokasyon: Peygamberimize hakaret eden yayıncı tutuklandı
Emekliye promosyon yarışı kızıştı: 39.500 TL’ye varan ödeme kapıda!
Meteoroloji'den 22 ile sarı kod: Sağanak, kar, fırtına birlikte geliyor! Akdeniz sistemi devrede
Washington-Caracas hattı alev alev: Trump'tan saha genişletme kararı: "Yakında başlayacağız" diyerek açıkladı
İBB’nin ihale manipülasyonu ağı deşifre oldu: Sayıştay raporu ortaya çıktı! 14 işte 790 milyonluk şaibe!