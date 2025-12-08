CHP’li İBB İSBİKE’yi batırdı: 1100 bisikleti depoda çürüttü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, İSBİKE bisiklet paylaşım sistemine yönelik verilen soru önergesi kabul edildi. Aralık ayı toplantılarının ilk oturumu, Meclis 2. Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

"SİSTEM AK PARTİ DÖNEMİNDE BAŞARIYLA İŞLİYORDU"

Oturumda söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Abdullah Aksu, İSBİKE sisteminin İstanbul'da ilk kez AK Parti döneminde, Kadir Topbaş'ın belediye başkanlığı sırasında hayata geçirildiğini hatırlattı. Aksu, İstanbullular tarafından benimsenen sistemin, sosyal yaşamı destekleyen ve çevreci ulaşımı teşvik eden örnek bir kentsel hizmet olduğunu vurguladı.

Sistemin kuruldukları dönemde düzenli bakım-onarım döngüsü, geniş istasyon ağı ve yüksek kullanıcı memnuniyetiyle öne çıktığını ifade eden Aksu, İSBİKE'nin kamuoyunda "başarılı sosyal belediyecilik uygulamaları" arasında gösterilen örnek projelerden biri olduğunu söyleyen Aksu, şöyle konuştu:

"Ne var ki 2019 yılında CHP'li İBB yönetiminin göreve gelmesinin ardından, İSBİKE sisteminin performansında dikkat çekici bir gerileme görülmüş, sistem adeta pedal çevirdikçe ilerleyen değil, diğer birçok hizmet alanında olduğu gibi, 'geri vitese takılan' bir yapıya dönüşmüştür. Bu gerileme, İBB'nin kendi faaliyet raporlarına da açıkça yansımıştır. 2021 Faaliyet Raporu, 2 bin 550 bisiklet. 2022 Faaliyet Raporu, 1665 bisiklet, 2023 Faaliyet Raporu, 1193 bisiklet. Raporlardaki tabloya bakıldığında, sistemin her yıl düzenli biçimde küçüldüğü görülmektedir."

2,5 YILDA BİSİKLET FİLOSU TAMİR EDİLEMEDİ"

İBB'nin 2023 yılında bisikletleri topladığını ve "Tamir tadilat yapılarak sistemin daha güçlü döneceğini" açıkladığını hatırlatan Aksu, "Bugün itibarıyla aradan yaklaşık 2,5 yıl geçmiş fakat İstanbul gibi bir metropol belediyesinin, 2,5 yılda bir bisiklet filosunu dahi tamir edip hizmete alamadığı gerçeğini ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

İSBİKE sisteminin aktif kullanımının durdurulmasına kimin, hangi gerekçeyle karar verdiğinin açıklanmasını isteyen Aksu, "Bu kararı alan ve yaklaşık üç yıldır bisikletleri tamir edemeyen sorumlular kimlerdir? 2019 yılında mevcut yönetim göreve geldiğinde İBB envanterinde kaç adet tam çalışır durumda İSBİKE bisikleti bulunuyordu? Bugün kaç adet bisiklet kalmıştır? Yıllara göre bozulan, kullanılamaz hale gelen veya hurdaya ayrılan bisiklet sayısı nedir? Bu bisikletlere ilişkin teknik raporlar, onarım kayıtları, tutanaklar ve zabıtlar mevcut mudur? Mevcut ise kamuoyuyla paylaşılması planlanmakta mıdır?" sorularını yöneltti.