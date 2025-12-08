CHP’li İBB İSBİKE’yi batırdı: 1100 bisikleti depoda çürüttü
AK Parti, CHP’li İBB yönetiminin İSBİKE sistemini çöküşe sürüklediğini belirterek 1100 bisikletin 2,5 yıldır depolarda çürümeye bırakıldığını öne sürdü. CHP'li yönetim ise sistemin zarar ettiğini savunarak yeni bir modele geçileceğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, İSBİKE bisiklet paylaşım sistemine yönelik verilen soru önergesi kabul edildi. Aralık ayı toplantılarının ilk oturumu, Meclis 2. Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.
"SİSTEM AK PARTİ DÖNEMİNDE BAŞARIYLA İŞLİYORDU"
Oturumda söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Abdullah Aksu, İSBİKE sisteminin İstanbul'da ilk kez AK Parti döneminde, Kadir Topbaş'ın belediye başkanlığı sırasında hayata geçirildiğini hatırlattı. Aksu, İstanbullular tarafından benimsenen sistemin, sosyal yaşamı destekleyen ve çevreci ulaşımı teşvik eden örnek bir kentsel hizmet olduğunu vurguladı.
Sistemin kuruldukları dönemde düzenli bakım-onarım döngüsü, geniş istasyon ağı ve yüksek kullanıcı memnuniyetiyle öne çıktığını ifade eden Aksu, İSBİKE'nin kamuoyunda "başarılı sosyal belediyecilik uygulamaları" arasında gösterilen örnek projelerden biri olduğunu söyleyen Aksu, şöyle konuştu:
"Ne var ki 2019 yılında CHP'li İBB yönetiminin göreve gelmesinin ardından, İSBİKE sisteminin performansında dikkat çekici bir gerileme görülmüş, sistem adeta pedal çevirdikçe ilerleyen değil, diğer birçok hizmet alanında olduğu gibi, 'geri vitese takılan' bir yapıya dönüşmüştür. Bu gerileme, İBB'nin kendi faaliyet raporlarına da açıkça yansımıştır. 2021 Faaliyet Raporu, 2 bin 550 bisiklet. 2022 Faaliyet Raporu, 1665 bisiklet, 2023 Faaliyet Raporu, 1193 bisiklet. Raporlardaki tabloya bakıldığında, sistemin her yıl düzenli biçimde küçüldüğü görülmektedir."
2,5 YILDA BİSİKLET FİLOSU TAMİR EDİLEMEDİ"
İBB'nin 2023 yılında bisikletleri topladığını ve "Tamir tadilat yapılarak sistemin daha güçlü döneceğini" açıkladığını hatırlatan Aksu, "Bugün itibarıyla aradan yaklaşık 2,5 yıl geçmiş fakat İstanbul gibi bir metropol belediyesinin, 2,5 yılda bir bisiklet filosunu dahi tamir edip hizmete alamadığı gerçeğini ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.
İSBİKE sisteminin aktif kullanımının durdurulmasına kimin, hangi gerekçeyle karar verdiğinin açıklanmasını isteyen Aksu, "Bu kararı alan ve yaklaşık üç yıldır bisikletleri tamir edemeyen sorumlular kimlerdir? 2019 yılında mevcut yönetim göreve geldiğinde İBB envanterinde kaç adet tam çalışır durumda İSBİKE bisikleti bulunuyordu? Bugün kaç adet bisiklet kalmıştır? Yıllara göre bozulan, kullanılamaz hale gelen veya hurdaya ayrılan bisiklet sayısı nedir? Bu bisikletlere ilişkin teknik raporlar, onarım kayıtları, tutanaklar ve zabıtlar mevcut mudur? Mevcut ise kamuoyuyla paylaşılması planlanmakta mıdır?" sorularını yöneltti.
DEPOLARDA ÇÜRÜYEN BİSİKLETLER İDDİASI
Depolarda uzun süre bekletildiği ve zamanla çürümeye terk edildiği öne sürülen bisikletlerin toplam sayısını da soran Aksu, ayrıca şu sorulara açıklık getirilmesini talep etti:
"Bu bisikletlerin depolarda neden bu kadar uzun süre tutulduğuna dair bir açıklama veya rapor var mıdır? Hurdaya ayrılan bisikletlerin sayısı nedir? Bu bisikletlerin hurdaya ayrılmasına ilişkin resmi tutanaklar, fotoğraflı arşivler veya amortisman kayıtları var mıdır? Varsa kamuoyuna açıklanacak mıdır? 2023 yılı başında kamuoyuna yapılan 'Bisikletleri topluyoruz, tamir edeceğiz, sistemi revize edip geri açacağız.' açıklamasından bu yana geçen yaklaşık 2,5 yıllık süreçte, bakım onarım faaliyetleri neden tamamlanamamıştır? Bu gecikmenin sorumluları hakkında bir inceleme başlatılmış mıdır? Sistemin kullanım dışı bırakılması nedeniyle ortaya çıkan kamu zararı hesaplanmış mıdır? Hesaplandıysa bu zararın mali boyutu nedir? Sistem önce başarıyla çalışırken, son yıllarda çöküş noktasına gelen İSBİKE için İBB tarafından hazırlanmış bir iyileştirme planı, stratejik yol haritası veya yeniden başlatma takvimi var mıdır? Varsa ne zaman açıklanacaktır? Bakım onarım yapılmadığı için zarar gören bisikletler nedeniyle İBB içinde herhangi bir personele veya birime yönelik idari işlem, disiplin süreci veya ihmal soruşturması başlatılmış mıdır?"
ZARAR ETTİĞİ İDDİASI
CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise İSBİKE bisiklet sisteminin zarar ettiğini öne sürdü.
Bisikletlerle ilgili yeni bir sisteme geçileceğini kaydeden Özcan, "Bu sistemi tamamen kaldıran, Sayıştayın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görüşlerini aldığımız, defalarca da burada kararları revize ettiğimiz bir projeyi ortaya koymuş olduk. İBB yönetiminin ortaya koyduğu projeyle beraber İstanbulluların cebinden hiç para çıkmayacak, bu yönde masrafları yüklenici firmalar yapacak. İBB, sektöre girmek isteyenlere lisans verecek ve İBB'nin de cebine bu proje üzerinden para girecek. Böyle bir projeyi de umarım önümüzdeki günlerde İstanbulluların hizmetine sunmuş olacağız." dedi.
AKSU: "1100 BİSİKLETİ ÇÖPE GİTMEKTEN KURTARALIM"
Tekrar söz alan AK Parti'li Aksu, sosyal belediyecilikten bahsederek, "İETT yıllardır zarar ediyor. O zaman kaldırın otobüsleri. Kaldırın, hizmet vermeyin İstanbul'a. Bana bu mantık çok garip geliyor. Bunu tartışma olsun diye söylemiyorum, bisiklet gerçekten güzel bir sistemdi." diye konuştu.
Kentte 1100 bisiklet kaldığını ve bunların tamir edilmesi ve vatandaşların hizmetine sunulması gerektiğini ifade eden Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kartal'da bir depoda bisikletlerin fotoğraflarını gördük. Halde (Bayrampaşa'da) hurdalıkta gördüm, içim acıdı. Tabii ki ekonomik ömrünü doldurmuş bir bisikletin hurdalığa gitmesi de normaldir. Bunu da anormal karşılamıyorum ama 2,5 yıldır depoda tutuyorsunuz. Orada haliyle, kar, yağmur, çamur gittikçe çürüyor. Buna engel olalım. Eğer işletemiyorsanız bunu sivil toplum kuruluşu aracılığıyla ya da başka bir protokolle İstanbul'daki gençlere hediye edelim. 1100 bisikleti çöp olmaktan kurtaralım, İstanbul'daki okullara, şehit ailelerimizin çocuklarına, yetimlere hediye edelim." teklifinde bulundu.
Meclis 2. Başkan Vekili Gümüşdağ, "Belediye iştiraki olarak ne yapsak zarar etmeye meyilliyiz. Çünkü insan hizmeti ağır bir yük bizimkisi. Bisikletin lastiği patlamış, 'Git tamir ettir' diyeceğin adam, 50 bin lira maaş alıyor, oraya arabayla gidiyor vesaire... Böyle bir ihtiyaç var ve bu ihtiyacın karşılanması lazım. Nitekim arkadaşlar bir model çalışmış. Bu modeli bir an önce getirip burada bisiklet konusunu kapatmak için sunumunu yapsınlar." şeklinde konuştu.
HURDA BİSİKLETLERİN TAMİRİ VE ÇOCUKLARA DAĞITILMASI GÜNDEMDE
AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, bazı ilçe belediyelerinin hurda durumundaki bisikletleri toplayıp onararak yoksul ailelerin çocuklarına dağıtmak için talepte bulunduğunu açıkladı. Türkyılmaz ayrıca, İSBİKE uygulaması üzerinden ödeme yapan vatandaşların hizmet alamadığına dikkat çekerek bu ödemelere ilişkin sorunun giderilmesini istedi.
CHP Grup Sözcüsü Özcan, İSBİKE'de biriken ücretlerin iadesine yönelik konunun ele alınabileceğini belirtti. Bisikletlerin tamir edilmesiyle ilgili ilgili daire başkanlığıyla görüşeceğini söyleyen Özcan, "Yoksul ailelerin çocuklarına dağıtılması konusunda İBB elbette istekli olacaktır." ifadelerini kullandı. Görüşmelerin ardından soru önergesi Meclis'te oy birliğiyle kabul edildi.