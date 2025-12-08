CHP'li Balıkesir Belediye'sinde deprem konteynerları hayvan barınağında çıktı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1'lik depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana gelmişti. CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, "Devlet 30 bin kişiyi kaderine terk ediyor. Binlerce konteyner var ancak Sındırgı'ya hiç konteyner gönderilmedi. İnsanlar evsiz, ilçe boşalıyor, Sındırgı ölüyor" diyerek algı oluşturmak istemişti. AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Avukat Birol Şahin, "Balıkesir'e gönderilen konteynerler, CHP'li Başkan Ahmet Akın'ın Karesi ilçesinde yaptırdığı Barınakta kullanıldı. CHP'nin il Başkanı da çıkıp, 'Devlet Sındırgı'yı yalnız bıraktı' diyerek algı operasyonuna kalkışıyor" dedi.

