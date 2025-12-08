Başkan Erdoğan’dan Dünya İnsan Hakları mesajı: Küresel adalet için güçlü Türkiye!

AK Parti 10, Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bu yıl "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" temasıyla yarın özel bir program düzenliyor. "Türkiye artık sadece kendi insan hakları sorunlarını çözmüş bir ülke değil, küresel adaletin savunucusu hâline gelmiştir" ifadesinin vurgulanacağı programda Türkiye'nin küresel hak ihlallerine karşı sergilediği politik duruşun altı çizilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programda özellikle savaş bölgelerinde sivillerin korunması, Filistin meselesi, İslam düşmanlığıyla mücadele ve küresel adalet çağrıları üzerinde durması bekleniyor.

Türkiye yalnızca kendi sınırları içinde değil, dünyanın farklı coğrafyalarında da insan onurunu korumaya yönelik güçlü bir duruş sergiliyor. Türkiye; Suriye'den Yemen'e, Sudan'dan Somali'ye, Afganistan'dan Gazze'ye kadar milyonlarca mazluma el uzattı.



ORBAN ANKARA'YA GELİYOR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın bugün Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Duran, "Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle, Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı münasebetiyle 8 Aralık 2025 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği ziyarette, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik anlaşmaların imzalanması öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.