"4 gündür çöpler Maltepe'de toplanmıyor. İşçiler grevde. İşçiler bir taraftan taleplerini iletirken öte yandan çöp dağları ortaya çıkıyor. Burası milyonluk evlerin olduğu, vergilerin binlerce lira ödendiği yerler buralar. Deniz manzarası izlerken ev sahipleri artık burada çöp manzarası izliyorlar. Yanına yaklaşılınca ise yüzünüzü ekşitecek ağırlıkta bir koku mevcut. Maltepe sakinleri ise bu manzaradan oldukça şikayetçi ve bu çöplerin bir an önce kaldırılmasını istiyorlar."

Bir başka vatandaş Mesut Deniz ise "Burada çocuk parkı var çöpten geçilmiyor. Çocuklar kokudan parka gidemiyor. Bu ne biçim iştir. Bu ne biçim belediyeciliktir. Olmaz böyle birşey. Bir an önce anlaşılsın da temizlik olsun. Aşağı yukarı 4-5 günden beri bu pisliği çekiyoruz. Haddinden fazla koku var. Ne parka gidilebiliyor ne de evlere girilebiliyor. Bunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyoruz" dedi.

İlçede oluşan çöp dağlarından ilçenin sakinleri şikayetçi. İlçede ikamet eden Yakup Düzcü ise şunları söyledi:

İlçe sakini Yakup Düzcü isyan etti: ʺPislikten geçilmiyor, belediye ne zamana kadar çalışmayacak!ʺ (Fotoğraf:DHA)

İlçenin bir başka sakini Mesut Deniz ise ʺÇocuklarımız pislikten parka bile gidemiyorʺ diyerek belediyeye tepki gösterdi (Fotoğraf:DHA)

MAAŞLARI GEÇ ÖDEYEN BELEDİYE İŞÇİLERİ HEDEF ALDI

Belediye personellerine eksik maaş ödemesi yapan ve ilçenin tüm sakinlerini mağdur eden Maltepe Belediyesi'nden konuya ilişkin dün bir açıklama da geldi. Belediye personele bir eksik ödeme veya borcun olmadığını iddia ederek belediye işçilerini hedef aldı.

Açıklamada, "Maaş ve fazla mesai ücretlerine ek olarak verilen ikramiye ve öğrenim yardımı ödemelerinin takvimine ilişkin yetkili sendikanın yaptığı çağrı sonucu, bazı çalışanlarımızın 1-2 Aralık 2025 tarihlerinde iş bırakma eylemine yönelmesi ilçemizde olumsuz görüntülere yol açmıştır. Önceliğimiz ilçemizde kamu hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürmesi, sürecin karşılıklı anlayış ve ortak akılla en kısa sürede normale dönmesidir. Maltepe Belediyesi, dün olduğu gibi bugün de çalışma arkadaşlarımızın yanında durmaya, kamu kaynaklarını dürüst, şeffaf ve sürdürülebilir bir anlayışla yönetmeye ve Maltepelilerin hizmetlerinin aksamaması için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir" denildi.