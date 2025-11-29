İznik'te tarihi ayin

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, İstanbul'daki programının ardından helikopterle İznik'e geçti. İznik Gölü kıyısındaki Aziz Neophytos Bazilikası'nda kurulun platformda, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve din adamlarıyla birlikte ayini yöneterek, İncil'den ayetler okudu. Konsil'inin 1700'üncü yıl dönümünde yapılan ayinde, Bartholomeos da dua etti. Ayinin, sadece dinsel değil aynı zamanda Hıristiyan dünyasında birlik çağrısı ve hoşgörü mesajı için sembolik bir adım olduğu belirtildi.