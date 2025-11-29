PODCAST CANLI YAYIN

İznik'te tarihi ayin

Papa 14’üncü Leo, 325 yılında Roma İmparatoru Kostantin tarafından gerçekleştirilen ilk İznik Konsili’nin yapıldığı yerde, bin 700 yıl sonra ayin yaptı.

İznik'te tarihi ayin

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, İstanbul'daki programının ardından helikopterle İznik'e geçti. İznik Gölü kıyısındaki Aziz Neophytos Bazilikası'nda kurulun platformda, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve din adamlarıyla birlikte ayini yöneterek, İncil'den ayetler okudu. Konsil'inin 1700'üncü yıl dönümünde yapılan ayinde, Bartholomeos da dua etti. Ayinin, sadece dinsel değil aynı zamanda Hıristiyan dünyasında birlik çağrısı ve hoşgörü mesajı için sembolik bir adım olduğu belirtildi.

