Umman ile tarihi anlaşma: Avrupa'ya yükler Türkiye'den gidecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Londra'da düzenlenen Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) 34'üncü Genel Kurulu vesilesiyle Türkiye ile Umman arasında iki önemli imzanın atıldığını belirtti. Uraloğlu, imzalanan Denizcilik Alanında İş Birliğine Dair Anlaşma ile Ulaştırma, Ulaştırma Koridorları, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Alanlarında Mutabakat Zaptı'nın Türkiye ve Umman arasındaki iş birliği zeminini güçlendirdiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Umman'a gelen yüklerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması için imzalar atıldı" açıklamasında bulundu.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Bakan Uraloğlu, "İmzaladığımız belgeler, denizcilikten çok modlu taşımacılığa, liman işletmeciliğinden haberleşme altyapısına kadar uzanan geniş kapsamlı bir çalışma dönemini başlatıyor. Türkiye'nin ulaştırma alanında edindiği tecrübeyi Umman ile paylaşarak karşılıklı etkileşim ve ortak projeler için yeni bir zemin oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (DHA)

ULAŞIM, HABERLEŞME VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE YENİ DÖNEM

Uraloğlu, Ulaştırma, Ulaştırma Koridorları, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Alanlarında Mutabakat Zaptı ile karayolu taşımacılığına yönelik yollar, otoyollar, köprüler, tüneller ve diğer mühendislik işlerinin geliştirilmesi, tasarımı, üstyapı, altyapı ve bakımı kapsamında iş birliğinde uzlaştıklarını vurgulayarak, "Demir yolu ve metro sistemlerinin planlanması, geliştirilmesi, tasarımı, inşası, denetimi, işletilmesi ve bakımı, personelin eğitimi ile demiryolu araçlarının üretimi, bakımı ve onarımı hususlarında iş birliğini teşvik edeceğiz. Ulaştırma, hareketlilik ve Akıllı Ulaştırma Sistemleri (AUS) dahil olmak üzere lojistik alanlarında dijitalleşme ve yeni teknolojiler ile bu teknolojilerin uygulamaları hususunda da tecrübelerimizi paylaşacak, iş birliği yapacağız" diye konuştu.

