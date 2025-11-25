IQ Money’e dev operasyon: Firari Mustafa Duran kırmızı bültenle aranıyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Merkez Bankası, yasadışı bahis batağının kurutulması amacıyla koordineli şekilde harekete geçti. IQ Money Elektronik Para şirketi yetkililerine yönelik geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 11'i tutuklandı, 16'sı adli kontrolle serbest kaldı. Şirketin sahibi Mustafa Duran'ın yurtdışına firar ettiği ortaya çıkarken hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Tutuklananlar arasında şirketin Yönetim Kurulu'nda yer alan eşi Nuran Duran da yer aldı.

Fotoğraf (AA) 77 MİLYAR 944 MİLYON LİRA

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre IQ Money'in yasadışı bahis faaliyetleri kapsamında elde edilen suç gelirlerini aklayan elektronik ödeme kuruluşu olduğu ve 155 milyar 518 milyon liralık devasa bir işlem hacmine ulaştığı saptandı. Sadece 25 kişinin toplamda elde ettiği 77 milyar 944 milyon liranın nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değeri olduğu belirlendi. Savcılık, bu paranın yasadışı bahis parası olduğunu tespit etti.