PODCAST CANLI YAYIN

IQ Money’e dev operasyon: Firari Mustafa Duran kırmızı bültenle aranıyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Merkez Bankası koordineli şekilde yasadışı bahis operasyonu gerçekleştirdi. IQ Money Elektronik Para şirketine yapılan baskında 27 şüpheliden 11’i tutuklandı, 16’sı adli kontrolle serbest kaldı. Şirketin sahibi Mustafa Duran’ın yurtdışına firar ettiği ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi:
IQ Money’e dev operasyon: Firari Mustafa Duran kırmızı bültenle aranıyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Merkez Bankası, yasadışı bahis batağının kurutulması amacıyla koordineli şekilde harekete geçti. IQ Money Elektronik Para şirketi yetkililerine yönelik geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 11'i tutuklandı, 16'sı adli kontrolle serbest kaldı. Şirketin sahibi Mustafa Duran'ın yurtdışına firar ettiği ortaya çıkarken hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Tutuklananlar arasında şirketin Yönetim Kurulu'nda yer alan eşi Nuran Duran da yer aldı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

77 MİLYAR 944 MİLYON LİRA
Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre IQ Money'in yasadışı bahis faaliyetleri kapsamında elde edilen suç gelirlerini aklayan elektronik ödeme kuruluşu olduğu ve 155 milyar 518 milyon liralık devasa bir işlem hacmine ulaştığı saptandı. Sadece 25 kişinin toplamda elde ettiği 77 milyar 944 milyon liranın nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değeri olduğu belirlendi. Savcılık, bu paranın yasadışı bahis parası olduğunu tespit etti.

İQ Money'in sahibi Mustafa DuranİQ Money'in sahibi Mustafa Duran

RAPOR HAZIRLANDI
Hem MASAK hem de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın hazırladığı 2024-2025 tarihli 3 ayrı rapora göre, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin, panel ve API altyapılarını yasadışı bahis siteleriyle doğrudan entegre ederek bu sitelerin para yatırma ve çekme süreçlerini sistematik ve kesintisiz biçimde yürüttüğü saptandı. Şirket hesapları, yoğun şekilde suç gelirlerinin aktarımında kullanıldı ve işlem hacmi, işlem sıklığı ile açıklama içerikleri, yasadışı bahis faaliyetinin özellikleriyle bire bir örtüştü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ekosistemin kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in abisi milyonlarca TL'nin kuryesi çıktı!
Türkiye ve Güney Kore arasında nükleer anlaşma: İmzalar atıldı | Başkan Erdoğan: "Önemli bir adım olarak görüyorum"
Emlak vergisinde ikinci taksit süresi doluyor: Kimler ödeme yapmayacak?
'Terörsüz Türkiye' komisyonu İmralı'ya gitti: "Olumlu sonuçlar alındı"
TAKVİM yazdı X güncellemesi kanıtladı! Kemalist, Ekremci ve FETÖ'cüler organize hareket ediyor: Firari Cemil Çiçek için seferber oldular
Elektrikte yeni tarife başlıyor | 2026’da 4 bin kWh’yi aşan aboneler destekten çıkacak
Başkan Erdoğan'dan Güney Kore Devlet Başkanı ve eşi onuruna yemek!
Terörsüz Türkiye komisyonu İmralı'dan döndü! "Tutanak" bombası: Görüşmeler kayıt altına alınıp komisyona sunulacak
Ernest Muçi piyangosu! Başakşehir - Trabzonspor: 3-4 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan başlattı 15 bin öğretmen atandı!
X güncellemesi maskeleri düşürdü: İmamoğlu’nun troll ağından kirli oyun
Gürsel Tekin İmamoğlu üzerinden CHP’yi topa tuttu: Belediyeler itirafçılarla bağını koparmadı
İkbal’in mezarında skandal: Tutuklanan üç şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı
24 Kasım öğretmen ataması sonuç ekranı! MEB bugün açıklıyor: 15 bin atama listesi
Başkan Erdoğan'dan kritik temas: Putin ile görüştü!
CHP'de 3. arınma dalgası! Eski vekillerden Özgür Özel'e temiz siyaset mektubu
Fenerbahçe'de 1 transfer 1 ayrılık!
Başkan Erdoğan'dan komisyonun İmralı'ya gidişine ilişkin açıklama: Terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar
"Parti yolsuzluktan arınsın" diyenlere cadı avı mı? CHP'li vekil Meclis'te CHP ve Halk TV'ye saydırdı | "Ali Mahir Başarır" iddiası
X'in güncellemesi Türkiye düşmanlarının konumlarını ele verdi! Dünyanın dört bir yanındalar