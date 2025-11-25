PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li vekiller kazan kaldırdı: Şaibeli siyaset istemiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, adı yolsuzluk soruşturmalarına karışan partilileri sorgusuz sualsiz savunmayı sürdürmesine tepkiler büyüyor. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile mevcut 10 milletvekilinin ardından eski 16 milletvekili de genel merkeze tepki göstererek, "Haklarında iddia bulunanlar parti içerisinde de yargılanmalı" çağrısı yaptı.

Bir mektup da kendileri kaleme alarak Özel'e seslenen eski vekiller, 4 öneride bulundu. Bu kapsamda, "Konumu ne olursa olsun, haklarında çeşitli iddialar bulunan partililerle ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bağımsız bir parti içi heyet oluşturulmalı, inceleme süreci hızlı ve şeffaf yürütülmelidir" ifadeleri kullanıldı. TBMM'de ise CHP'li vekil Hasan Ufuk Çakır, diğer CHP'li vekilleri protesto ederek gündem oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ayağa kalkıp bağırarak CHP sıralarına dönen CHP'li Çakır, "Halk TV benim aleyhime konuşma yapıp 'sabıkalı' diyor. Buna ses çıkarmayan CHP'lileri protesto ediyorum" dedi. Çakır, güçlükle sakinleştirildi.


BÜYÜK TASFİYE GELİYOR
CHP'de 28-30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 39. Olağan Kurultay için geri sayıma geçildi. Genel merkez baskısı altında Kılıçdaroğlu döneminden kalma 300'e yakın ilçe başkanı ile 20 il başkanı değişti. CHP Lideri Özgür Özel, Parti Meclisi'nde de değişime giderek, otoritesini pekiştirmeye hazırlanıyor.

