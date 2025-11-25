15 bin öğretmenin atama sevinci: Türkiye'nin yolu da ufku da açık

15 bin öğretmen ataması, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Öğretmenler Günü'nde gerçekleştirildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Başkan Erdoğan, "Öğretmenlerimiz, ilim, irfan, hikmet ve ahlak meşalesini ellerinde gururla taşıdıkça, Allah'ın izniyle Türkiye'nin yolu da ufku da sonuna kadar açıktır" dedi. Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen programda, "Birazdan 15 bin öğretmen adayımızın atama heyecanını paylaşacağız.

Kura ile görev yerleri belli olacak genç öğretmenlerimiz, birikimleriyle, geniş vizyonlarıyla, güçlü karakterleri ve sağlam duruşlarıyla evlatlarımızı geleceğin dünyasına en güzel şekilde hazırlayacaklardır" ifadesini kullandı.

CİDDİ MESAFE ALDIK

2002'den bu yana 821 bin 360 öğretmenin atamasını yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, "Resmi eğitim kurumlarında çalışan öğretmen sayımız 1 milyon 34 bini aşmıştır. Aktif görevdeki her 10 öğretmenden 8'i bizim dönemimizde atandı" diye konuştu. Türkiye'nin okullaşma oranlarında örnek tabloya sahip olduğunu belirten Erdoğan, 5 yaşta okul öncesi net okullaşma oranının yüzde 11.7'den 82.53'e çıktığını aktardı. Başkan Erdoğan, şunları söyledi: "6-14 yaş grubunda yüzde 99'luk okullaşma oranıyla OECD ortalaması olan yüzde 98'in üzerine çıktık. 23 yılda çok ciddi mesafe aldık, çok başarılı işlere imza attık, önümüze çıkarılan sayısız engele rağmen tarihi nitelikte reformları hayata geçirdik."

MUTLULUK GÖZYAŞLARI



Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından, beraberindekilerle 15 bin öğretmenin atamasının belirlenmesi için butona bastı. Atamasını ekranda gören öğretmenler sevinçlerini yakınlarına sarılarak paylaştı. Bazı öğretmenler gözyaşlarını tutamadı.