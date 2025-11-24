CANLI TAKİP | Başkan Erdoğan Külliye'de Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u kabul etti
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u kabul etti. Ziyaret kapsamında birçok alanda iş birliği anlaşmalarına imza atılıyor. Takvim.com.tr yaşanan gelişmeleri aktarıyor...
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u kabul etti.
Türkiye ve Güney Kore arasında 6 anlaşma imzalanıyor. Başkan Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor...
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u resmi törenle karşıladı. Lee'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Başkan Erdoğan, Lee'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Lee'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı. Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Birbirlerine heyetlerini takdim eden Erdoğan ve Lee, merdivenlerde Türkiye ve Güney Kore bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
HEYETLER ARASI GÖRÜŞME
Baş başa görüşen Erdoğan ve Lee, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.
Başkan Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.
İMZALAR ATILACAK
İki lider anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından Erdoğan ve Lee resmi yemeğe iştirak edecek.
Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.
İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARINA İMZA ATILACAK
Ziyaret kapsamında birçok alanda iş birliği anlaşmalarına imza atılması bekleniyor.
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN PAYLAŞTI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un 24-25 Kasım'da Türkiye'ye devlet ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi.
Duran, hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
"Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae Myung, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 24-25 Kasım tarihlerinde Türkiye'ye devlet ziyareti gerçekleştirecektir. Stratejik ortağımız Kore Cumhuriyeti'nden Devlet Başkanı düzeyinde gerçekleştirilecek olan bu ziyaret, ülkelerimiz arasında Kore Savaşı'ndan bu yana tesis edilen güçlü bağlar ve dostluk temelli münasebetlerin daha da geliştirilmesine vesile olacaktır.
24 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek olup, enerji, savunma sanayii, ulaştırma, altyapı, yüksek teknoloji, kültür ve turizm alanlarında iş birliğini daha da geliştirecek adımların ele alınması öngörülmektedir. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması ve ikili iş birliğimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzalanması planlanmaktadır."