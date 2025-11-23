Ankara Büyükşehir’de konser skandalı: 154 milyon TL’lik kamu zararı soruşturması!

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturmada, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlamalarıyla soruşturma izni verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tevdi raporu, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarında, ABB'nin 32 konser hizmet alımında 154 milyon 453 bin 221,60 lira kamu zararına yol açıldığı tespit edilmişti. Sanatçılar Ebru Gündeş, Candan Erçetin ve Murda'nın da aralarında olduğu birçok sanatçının konseri için harcanan paralarla belediyenin zarara uğratıldığı kaydedilmişti. Bu kapsamda 5'i tutuklu 14 sanık hakkında dava açılmıştı.