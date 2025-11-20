CHP İstanbul’da para sayma davası! AYM’den 2019 mali denetim raporu istendi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekilen para sayma görüntüleriyle ilgili Maltepe eski Belediye Başkanı Ali Kılıç, Şişli eski Belediye Başkanı Muammer Keskin ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte 22 şüpheli hakkında dava açılmıştı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruymada hakim, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'ndan CHP'nin 2019 yılına ilişkin mali denetiminin akıbetinin sorulmasına karar verdi.

