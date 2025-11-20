PODCAST CANLI YAYIN

CANLI | Başkan Erdoğan'dan Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu"nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu" münasebetiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Milletin evine hepiniz hoş geldiniz.

2 gün boyunca düzenlenen 6 oturumda pek çok katılımcı bildirilerini tebliğ etti. Dijital kültürden sanat ve medyaya geniş bir renk paletinde birçok konu burada enine boyuna tartışıldı. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini canı gönülden diliyorum.

Tebliğleriyle eleştirileriyle sempozyuma katkı veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Emekleriniz inşallah hayra vesile olsun.

Bazı kurumlar vardır ki, istikbale yön verir. Aile, bu müesseselerden biridir. Aileye baktığımızda milleti görürüz. ile, kimlik ve kültürün yaşatıldığı bir okul hükmündedir.

Bireyi güçlendirmeden aileyi, aileyi güçlendirmeden de devleti ve milleti yaşatamazsınız. Geleceğe emin adımlarla yürümek istiyorsak bu silsileyi özenle korumamız gerekiyor. Hepimize çok önemli görevler düştüğü kanaatindeyim. Bu konuda hepimiz elimizi taşın altına koymakla mükellefiz.

Tıpkı aile gibi kültür ve sanat da bizi, değerlerimizi yansıtır. Kuşaklar ve insanlar arasında bağ kuran alanların başında hiç şüphesiz kültür-sanat gelir. Bu konuda dünyanın imrenerek baktığı birikimin sahibiyiz. Ecdadımız askeri, siyasi ve idari kabiliyetlerini kültürle sanatla birleştirmiştir.

LGBT gibi sapkın akımlara karşı tüm önlemleri alıyoruz. En küçük bir ihmale mahal vermiyoruz.

Bireyi güçlendirmeden aileyi, aileyi güçlendirmeden de milleti ve devleti yaşatamazsınız.

ÇOCUK UYARISI
Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Geleceğimiz i çin alarm zilleri çalışıyor. Beyler alınmasın kusura da bakmasın ama kadınlar çocuk yetiştirme noktasında eşlerinden gerekli desteği göremiyor. Yükün büyük bölümü kadınların omuzlarına yükleniyor.

