CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın "Cer zinciri" yalanı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gerçeği açıkladı

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz yine asılsız bir iddia ile gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı hedefe koyan Deniz Yavuzyılmaz, "Dizel-Elektrikli Coco Lokomotif Projesi Cer Zinciri Mal Alımı" üzerinden vurgun yapılacağını öne sürdü. Bakanlıktan yapılan açıklamada iddiaların hayal ürünü olduğu belirtilerek, "Ortada 600 milyon avroluk bir plan yok. Ortada 5 yıl sürecek ihalesiz bir anlaşma yok. Ortada 300 adetlik mecburi alım yok. Ortada adrese teslim ihale yok." denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya üzerinden yine asılsız bir iddiayı dolaşıma soktu.

Sık sık bakanlıkları hedefe koyan Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını hedef alarak "Dizel-Elektrikli Coco Lokomotif Projesi Cer Zinciri Mal Alımı" üzerinden 600 milyon avroluk peşkeş iddiasında bulundu.

BAKANLIK YALANLADI: HAYAL ÜRÜNÜ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ'nin (TÜRASAŞ) "cer zinciri" alımının ihalesiz yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Bakanlıktan, TÜRASAŞ'ın cer zinciri alımına ilişkin iddialara yönelik açıklama yapıldı.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden dolaşıma çıkan söylemlerin doğru olmadığına ve seri üretime yönelik alım garantisinin kesinlikle bulunmadığına işaret edilen açıklamada, Dizel-Elektrikli Coco Lokomotif Projesi kapsamında sadece bir prototip cer zinciri için ihale yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, projenin henüz prototip aşamasında olması nedeniyle seri üretimden söz etmenin mümkün olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla ileriye dönük '300 adet zorunlu alım' açıklamaları tamamen hayal ürünü. 'İhale tek bir şirkete göre yazıldı' iddiası da asılsız. Hazırlık sürecinde Almanya, İspanya, İsviçre ve Fransa menşeli 8 farklı uluslararası firma sürece dahil edildi, hiçbir firma şartnamenin rekabeti engellediğine yönelik bir itirazda bulunmadı. Hatta bir yabancı firmanın talebi üzerine ihale takvimi genişletilerek rekabet artırıldı. 'ASELSAN ve TÜRASAŞ devre dışı bırakıldı' iddiası da gerçeğe aykırı. Şartname, tam tersine cer motorlarının seri üretim aşamasında TÜRASAŞ'ın teknolojiyi yerlileştirmesini zorunlu kılan bir hüküm içeriyor. Yerli üretimin önünü açmak için eklenen bu madde, iddiaların manipülatif niteliğini bir kez daha gösteriyor."

Muhammen bedelin, neredeyse 300 kat abartılarak kamuoyuna "600 milyon avro peşkeş" olarak sunulduğu, bu iddiaların da rakamsal olarak dahi gerçeklikten uzak olduğu bildirilen açıklamada, "Ortada 600 milyon avroluk bir plan yok. Ortada 5 yıl sürecek ihalesiz bir anlaşma yok. Ortada 300 adetlik mecburi alım yok. Ortada adrese teslim ihale yok. İddiaların hepsi, siyasetin sosyal medyada ürettiği tamamen kurgusal bir anlatıdan ibaret olup, çıkış noktası pazardaki rakiplerin yerli ve milli üretimi engelleme çabalarından kaynaklanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

CHP'li Deniz Yavuzyyılmaz'ın proje düşmanlığının altında yatan gerçek! Sözleşmesi feshedilince yatırımlara cephe aldı

