CHP’li Deniz Yavuzyyılmaz’ın proje düşmanlığının altında yatan gerçek! Sözleşmesi feshedilince yatırımlara cephe aldı

SÖZLEŞMESİ FEHDESİLDİ PROJE DÜŞMANLIĞINA BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre Dole Elektrik, İstanbul Havalimanı'nın yapımı sırasında 2 Nisan 2016 tarihinde İGA ile alt yüklenici sözleşmesi imzalamıştı. Sözleşmeye göre, işin birim fiyatı o dönemde toplam KDV hariç 2 milyon 209 bin TL'ydi. Dole Elektrik, terminal binasının elektrik sistemlerinde çalışacaktı. Sözleşme imzalanıp iş başladıktan bir süre sonra Dole Elektrik sözleşme şartlarını yerine getiremedi.

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz İGA'dan aldığı işi tamamlayamadı sözleşmesi feshedilince proje düşmanlığına başladı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Şirket, havalimanında çalıştırdığı işçilerin maaş ve masraflarını dahi düzensiz ödedi. Çalışanların maaşları İGA tarafından yatırıldı. Sözleşme feshinden sonra bu miktar Dole Elektrik'in hak edişinden tahsil edildi.

Yavuzyılmaz'ın sözleşmesinin fesh edilmesinin ardından Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projelerine cephe aldığı iddia ediliyor.