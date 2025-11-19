PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı

Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı. CHP'li Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Yeniden Refah Partisi'nden seçilen Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç, AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Grup toplantısının sonunda CHP'den istifa eden Aksu İlçe Belediye Başkanı İsa Yıldırım AK Parti'ye katıldı.

PARTİ ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKTI

Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozet taktı.

CHP VE YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN GEÇTİLER

Erdoğan'ın rozet taktığı isimler arasında CHP'den ayrılan Antalya Aksu İlçe Belediye Başkanı İsa Yıldırım yer aldı.

Ayrıca Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Konya Sarayönü İlçe Belediye Başkanı Necati Koç AK Parti'ye katıldı.

"EVET GEÇMEYE NİYETİM VAR" DEMİŞTİ

CHP'den istifa ettikten sonra görevine bağımsız olarak devam eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada hakkında çıkan AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt vermişti.

Yıldırım, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Evet, geçmeye niyetim var. " ifadelerini kullanmıştı.

"BELEDİYE BAŞKANI DEVLETLE SAVAŞMAZ"

Amacının Aksu'ya hizmet etmek olduğunu söyleyen Yıldırım, "Belediye başkanı devletle savaşmaz." diyerek CHP yönetimini devlet kurumlarıyla çatışmakla suçlamıştı.

