Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç, AK Parti'ye katıldı.



PARTİ ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozet taktı.

CHP VE YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN GEÇTİLER

Yıldırım CHP'den, Koç ise Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek eser ve hizmet belediyeciliğine katıldı.

"EVET GEÇMEYE NİYETİM VAR" DEMİŞTİ

CHP'den istifa ettikten sonra görevine bağımsız olarak devam eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada hakkınd a çıkan AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt verm işti.

Yıldırım, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Evet, geçmeye niyetim var. " ifadelerini kullanmıştı.

"BELEDİYE BAŞKANI DEVLETLE SAVAŞMAZ"

Amacının Aksu'ya hizmet etmek olduğunu söyleyen Yıldırım, "Belediye başkanı devletle savaşmaz." diyerek CHP yönetimini devlet kurumlarıyla çatışmakla suçlamıştı.