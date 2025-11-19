PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı

Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ile Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç, partilerinden istifa ettikten sonra AK Parti’ye geçti. Rozetleri, TBMM’deki grup toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç, AK Parti'ye katıldı.

PARTİ ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozet taktı.

Başkan Erdoğan, partisine katılan Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç'a rozet taktı. (AA)

CHP VE YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN GEÇTİLER

Yıldırım CHP'den, Koç ise Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek eser ve hizmet belediyeciliğine katıldı.

Başkan Erdoğan, partisine katılan Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım'a rozet taktı. (AA)

"EVET GEÇMEYE NİYETİM VAR" DEMİŞTİ

CHP'den istifa ettikten sonra görevine bağımsız olarak devam eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada hakkınd a çıkan AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt verm işti.

Yıldırım, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Evet, geçmeye niyetim var. " ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Erdoğan, partisine katılan Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç'a rozet taktı. (AA)

"BELEDİYE BAŞKANI DEVLETLE SAVAŞMAZ"

Amacının Aksu'ya hizmet etmek olduğunu söyleyen Yıldırım, "Belediye başkanı devletle savaşmaz." diyerek CHP yönetimini devlet kurumlarıyla çatışmakla suçlamıştı.

