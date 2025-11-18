PODCAST CANLI YAYIN

İsrail, ateşkese rağmen Gazze’ye yeni saldırı hazırlığında

Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze’de saldırılarını sürdürüyor. Katiller, orduya “Gazze’nin Batı’sına saldırı için hazırlıklı olun” talimatı verdi.

Katil İsrail'in Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen, yeni bir saldırı düzenlemek için orduya hazırlıklı olma talimatı verdi. Katil İsrail'in, ateşkes anlaşmasından bu yana son 1 ay içinde toplamda 282 kez anlaşmayı ihlal etti. Bu saldırılarda 300'e yakın kişi ölürken 900 kişi de yaralandı. Dünkü saldırılarda biri çocuk olmak üzere 4 Filistinli daha şehit oldu. Bu arada DSÖ verilerine göre 900 hastanın tedavisine izin verilmediği için öldüğü de ortaya çıktı.

