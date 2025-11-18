PODCAST CANLI YAYIN

9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 4 hakem 36 şüpheli yakalandı | Vurgunun adı: Hawala

Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. Yasa dışı bahisten suç gelirinin aklanmasına ilişkin operasyonda 4'ü hakem 36 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların, İran, Irak ve Dubai'nin yanı sıra Mersin'de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla "hawala" olarak bilinen sistemle kayıtsız para alışverişi yaptıkları, daha sonra yaklaşık 3 milyar 700 milyon lirayı yurt dışındaki şirketlere gönderdikleri tespit edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 4 hakem 36 şüpheli yakalandı | Vurgunun adı: Hawala

Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin aklanmasına ilişkin operasyonda 4'ü hakem 36 zanlı gözaltına alındı.

Aralarında 4 hakemin bulunduğu 36 kişi gözaltında

Mersin Cumhuriyet Başsavcılının açıklamasına göre, bir lojistik şirket sahibi ve yakınlarının hesaplarında yapılan incelemelerde, yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin izinin kaybettirilmesi için kripto hesaplarına ait soğuk cüzdanların kullanıldığı belirlendi.

Operasyonda ele geçirilen 1 milyon 441 bin avro, 630 bin dolar, 5 milyon 183 bin lira, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıklarına el konuldu. (AA) (AA)Operasyonda ele geçirilen 1 milyon 441 bin avro, 630 bin dolar, 5 milyon 183 bin lira, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıklarına el konuldu. (AA) (AA)

HAWALA İLE 3 MİLYAR 700 MİLYON LİRA KAYITSIZ ALIŞVERİŞ

Zanlıların, İran, Irak ve Dubai'nin yanı sıra Mersin'de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla "hawala" olarak bilinen sistemle kayıtsız para alışverişi yaptıkları, daha sonra yaklaşık 3 milyar 700 milyon lirayı yurt dışındaki şirketlere gönderdikleri tespit edildi.

801 KİŞİNİN HESAPLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin hesapları incelendi.

Hakem (AA)Hakem (AA)

KARTÇILARDAN HAKEMLERE 1 MİLYON 300 LİRA

İnceleme sonucunda, 4 klasman hakeminin yönettiği maçlara yakın tarihlerde haklarında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlatılan ve "kartçı" diye tabir edilen şüphelilerden, bu hakemlere 1 milyon 300 bin lira para girişi olduğu saptandı.

Ayrıca 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 lira işlem hacimleri olduğu belirlenen 4 hakem hakkında "Görevi Kötüye Kullanma ve 6222 Sayılı Yasa'ya Muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Hakem (AA)Hakem (AA)


36 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda aralarında 4 hakemin de olduğu 36 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen 1 milyon 441 bin avro, 630 bin dolar, 5 milyon 183 bin lira, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıklarına el konuldu. (AA)Operasyonda ele geçirilen 1 milyon 441 bin avro, 630 bin dolar, 5 milyon 183 bin lira, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıklarına el konuldu. (AA)

Öte yandan soruşturmaya konu şirketlere, şirket ve şirket sahiplerinin hesaplarındaki paralara, taşınır ve taşınmaz mallara, operasyonda ele geçirilen 1 milyon 441 bin avro, 630 bin dolar, 5 milyon 183 bin lira, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıklarına el konuldu.

HAWALA SİSTEMİ NEDİR?

Hawala sistemi, bankacılık sistemi gibi resmi kanalları kullanmadan, kişisel bir güven ağına dayanan, gayri resmi bir değer transfer sistemidir (Informal Value Transfer System - IVTS). Yüzyıllardır özellikle Asya'da ve Orta Doğu'da İpek Yolu üzerindeki tüccarlar tarafından güvenli para transferleri için kullanılmıştır. Ancak günümüzde bu sistem kara para aklama aracı olarak kullanılmaktadır.

Futbola temiz eller operasyonunda 8 tutuklama! Murat Özkaya isim verdi: 500 bin TLye maç satarım diyen kaleciFutbola temiz eller operasyonunda 8 tutuklama! Murat Özkaya isim verdi: 500 bin TLye maç satarım diyen kaleci

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan tek hane enflasyon mesajı: "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları
D&R - KİTAP
Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" çıkışı sonrası DEM'den ilk açıklama! Bakırhan'dan 5 talep
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 4 hakem 36 şüpheli yakalandı | Vurgunun adı: Hawala
Acı tesadüf! Baba Servet Böcek'in o sözleri ortaya çıktı: İstanbul'a her ziyaretimde başıma bir iş geliyor
D&R E-Ticaret
Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak İmralı çıkışı: Gerekirse ben giderim | CHP'ye iddianame ayarı
Milliler İspanya karşısında! Montella'dan sürpriz 11
Böcek ailesinden 4 kişinin öldüğü olayda oteli ilaçlayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
İsrail Amerikalıların desteğini kaybetti milyarderler TikTok ile harekete geçti
İdefix
Trump’tan Selman’a F-35 Beyaz Saray’da kritik görüşme: Ronaldo da orada olacak
Terörsüz Türkiye Komisyonu 'İmralı' gündemiyle toplanıyor! 2 bakan ve MİT sunum yapacak
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
TOKİ 500 bin konut projesinde yeni süreç: Başvurular herkese açıldı! İşte ilçe ilçe konut dağılımı
Müge Anlı'da Huriye ve oğlu Osman’ın gizemli ölümünde şüphe büyüyor: “Neden haber vermedin?”
Jeff Bezos’tan 6,2 milyar dolarlık hamle! Nedir bu Project Prometheus?
Merkez yine Türkiye... Zelenskiy duyurdu! Kremlin'den açıklama
Gözleri Karadeniz’in Sado’su Erol Babaoğlu’nun sürpriz aile bağları: Usta oyuncunun damadı çıktı