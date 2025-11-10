Futbola "temiz eller" operasyonunda 8 tutuklama! Murat Özkaya isim verdi: "500 bin TL'ye maç satarım" diyen kaleci

Türkiye futbolda bahis skandalı ile sarsıldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 371 hakemin bahis hesabı olduğunu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıkladı.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa'nın sahibi Turgay Ciner ile eski başkanı Fatih Saraç hakkında ʺMüsabaka Sonucunu Etkilemeʺ suçundan gözaltı kararı verildi EYÜPSPOR BAŞKANI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ! KASIMPAŞA'NIN SAHİBİ CİNER FİRARİ Şike ve maç sonucunu etkileme suç iddialarının incelemeye alınması neticesinde; ilk aşamada 17 hakem hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" suçundan gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa 'nın sahibi Turgay Ciner ile eski başkanı Fatih Saraç hakkında "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçundan gözaltı kararı verildi. 19 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ Özkaya, Saraç ve 17'si hakem olmak üzere 19 kişi gözaltına alındı. Saraç serbest bırakıldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile birlikte gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.

Savcılık açıklaması (Sosyal medya)



Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şu açıklamaya yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve TFF (Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27/10/2025 tarihli "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine devam eden soruşturmada 07.11.2025 tarihinde yapılan operasyonda;

Hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak, görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve hakemlik görevi dışındaki kendi gelirlerinin mukayesesi edilmesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme suç iddialarının incelemeye alınması neticesinde; ilk aşamada 17 hakem hakkında Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "Görevi Kötüye Kullanma" ve 6222 sayılı kanunda yer alan "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçu iddiaları bakımından;

Futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeni ile Trendyol Süper Lig'de bulunan 1 futbol takımının başkanı, 1 takımın eski sahibi ile eski dernek başkanı hakkında 6222 sayılı kanunda yer alan "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçu iddiaları bakımından;

Bu soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi belge paylaştığı değerlendirilen 1 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu iddiası bakımından, toplam 21 kişi hakkında İstanbul dahil toplam 12 farklı şehirdeki adreslerde arama–el koyma ve gözaltına alma tedbiri uygulanmış olup, ele geçen şüphelilerden 19'u İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinden sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmiştir.

Soruşturma dosyası kapsamında şüphelilerin ifadesi, yukarıda izah edildiği üzere toplam gelir ve giderleri ile bahis oyunlarında değerlendirilen paranın mukayesesi edilmesi, dijital verilerde ele geçen unsurların bir arada değerlendirilmesi sonucunda tüm hakemlerle birlikte aralarında bir futbol kulübü başkanının da bulunduğu 18 şüpheli 6222 sayılı kanunda yer alan "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçu iddiası bakımından, sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi belge paylaştığı değerlendirilen 1 şüpheli hakkında ise Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu iddiası bakımından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir."