Futbola "temiz eller" operasyonunda 8 tutuklama! Murat Özkaya isim verdi: "500 bin TL'ye maç satarım" diyen kaleci
Türk futbol camiası "bahis" skandalı ile sarsıldı. Şike ve maç sonucunu etkilemeye dönük iddialar ayyuka çıktı. Soruşturmalar sürerken TFF'de peş peşe istifalar yaşandı. Olay Süper Lig'e de sirayet etti. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa'nın sahibi Turgay Ciner ile eski başkanı Fatih Saraç hakkında "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçundan gözaltı kararı verildi. Ciner'in yurt dışında firari olduğu bilinirken Murat Özkaya emniyetteki sorgusu tamamlandı. Özkaya ifadesinde iki kulüp ve bir kalecinin ismini verip "Gençlerbirliği kalecisi aradı, 500 bin TL'ye maçı satacağını söyledi" dedi. Eyüpspor Başkanı ile birlikte Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı tutuklandı. TFF'den de Zorbay Küçük hakkında açıklama geldi.
Şike ve maç sonucunu etkileme suç iddialarının incelemeye alınması neticesinde; ilk aşamada 17 hakem hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" suçundan gözaltı kararı verildi.
Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa'nın sahibi Turgay Ciner ile eski başkanı Fatih Saraç hakkında "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçundan gözaltı kararı verildi.
19 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
Özkaya, Saraç ve 17'si hakem olmak üzere 19 kişi gözaltına alındı. Saraç serbest bırakıldı.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile birlikte gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.
Savcılık açıklaması (Sosyal medya)
Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şu açıklamaya yer verildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve TFF (Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27/10/2025 tarihli "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine devam eden soruşturmada 07.11.2025 tarihinde yapılan operasyonda;
Hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak, görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve hakemlik görevi dışındaki kendi gelirlerinin mukayesesi edilmesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme suç iddialarının incelemeye alınması neticesinde; ilk aşamada 17 hakem hakkında Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "Görevi Kötüye Kullanma" ve 6222 sayılı kanunda yer alan "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçu iddiaları bakımından;
Futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeni ile Trendyol Süper Lig'de bulunan 1 futbol takımının başkanı, 1 takımın eski sahibi ile eski dernek başkanı hakkında 6222 sayılı kanunda yer alan "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçu iddiaları bakımından;
Bu soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi belge paylaştığı değerlendirilen 1 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu iddiası bakımından, toplam 21 kişi hakkında İstanbul dahil toplam 12 farklı şehirdeki adreslerde arama–el koyma ve gözaltına alma tedbiri uygulanmış olup, ele geçen şüphelilerden 19'u İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinden sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmiştir.
Soruşturma dosyası kapsamında şüphelilerin ifadesi, yukarıda izah edildiği üzere toplam gelir ve giderleri ile bahis oyunlarında değerlendirilen paranın mukayesesi edilmesi, dijital verilerde ele geçen unsurların bir arada değerlendirilmesi sonucunda tüm hakemlerle birlikte aralarında bir futbol kulübü başkanının da bulunduğu 18 şüpheli 6222 sayılı kanunda yer alan "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçu iddiası bakımından, sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi belge paylaştığı değerlendirilen 1 şüpheli hakkında ise Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu iddiası bakımından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir."
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya adliyeye sevk edildi
"ALTINORDU'DAN İKİ OYUNCU ARADI, KİŞİ BAŞI 100 BİN TL İSTEDİ"
Ajansspor'da yer alan habere göre; Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ifadesinde iki kulüp ve üç oyuncunun ismini verdi.
Altınordu'dan iki oyuncunun kendisini aradığını öne süren Özkaya şu ifadeleri kullandı:
"Altınordu'da oynadığını iddia eden iki oyuncu yurt dışına kayıtlı telefon numarasıyla WhatsApp'tan mesaj attı. 'Başkanım biz iki kişi ilk on birde maça çıkıyoruz. Bu sezon Süper Lig'i en çok siz hak ettiniz' dediler. İsimlerini sordum ancak paylaşmadılar.
'Bizim için lig bitti sayılır. Bu maç sizin için bir şeyler yapmak istiyoruz. İster misiniz?' diye yazdı. Kişi başı 100 bin TL istediler. Tabii ki kabul etmedim. Durumu önce Altınordu kulübüne sonra da TFF'ye bildirdik. Hatta bu konu hakkında TFF Etik Kurulu'na ifade verdim'."
Özkaya o dönem Gençlerbirliği kalecisini koruyan Nurullah Aslan'ın ismini verdi
2021-2022 sezonunda Gençlerbirliği'nin kalesini koruyan Nurullah Aslan'ın 500 bin TL'ye maç satmaya kalktığını iddia eden Özkaya, "Gençlerbirliği kalecisi Nurullah Aslan o dönem ikinci başkanımız olan Fatih Kulaksız'ı arıyor. 500 bin TL karşılığında maçın skorunu bizim lehimize çevireceğini söylüyor. Fatih Kulaksız durumu bana anlattı. Ben de Gençlerbirliği yöneticilerine ilettim. Hatta 'Kaleciyi mümkünse bizim maça çıkarmayın' dedim. Durum bundan ibaret" dedi.
TFF'nin iç soruşturmasında bahis oynadıklarını kabul eden 45 klasman temsilcisi istifa etti
3700 OYUNCU İLE İLGİLİ DOSYA KARAR BAĞLANACAK
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, bahis operasyonunda araştırmaları süren 3 bin 700 oyuncu ile ilgili dosyayı haftaya karara bağlayacak.
45 KLASMAN TEMSİLCİSİ İSTİFA ETTİ
TFF'nin iç soruşturmasında da bahis oynadıklarını kabul eden 45 klasman temsilcisi istifa etti.
8 İSİM TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ile 6 hakemin de arasında bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyonda yakalanan ve savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 19 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı'nın arasında olduğu 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Hakimlik, şüpheliler Cihad Buyurgan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş ve Yasin Şen'in de arasında olduğu 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
ZORBAY KÜÇÜK İÇİN TFF'DEN AÇIKLAMA!
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis hesabı olan hakemlerden biri olarak açıkladığı ve hakkında inceleme başlatılan Zorbay Küçük ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada; "Zorbay Küçük hakkında idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir." denildi.
Kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler Murat Özkaya, Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı hakkında sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı.
İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'nin Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ile hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı'nın tutuklanmasına ilişkin karar yazısında, şüphelilere yüklenen "şike" suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumuna ilişkin tespitlere yer verildi.
Kararda, şüpheli Erkan Arslan'ın MASAK tarafından bankacılık işlemleri incelendiğinde, 2021-2025 arasında toplam 35 milyon 179 bin 61 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu ifade edildi.
Arslan'ın, Şans Oyunları Hizmetleri olarak faaliyet gösteren bahis siteleri ile 2021-2025 arasında toplam 6 bin 380 işlemde 10 milyon 548 bin 837 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu belirtilen kararda, ilgili firmalara 6 milyon 544 bin 87 lira para çıkışı olduğu, ilgili firmalardan ise 4 milyon 4 bin 749 lira para girişi olduğu kaydedildi.
Kararda, şüpheli Arslan'ın mali profili ile örtüşmeyen bankacılık işlemlerinin bulunduğu, 4 Ekim'e kadar profesyonel olmadığını, ondan önceki tarihlerde çıktığı hiçbir maçın, amatör olduğu için bahiste yer almadığını beyan ettiği belirtildi.
Arslan'ın, futbol disiplin talimatına aykırı olarak futbol müsabakaları üzerine bahis oynadığı, futbolun dürüstlüğüne zarar verecek eylemde bulunduğu belirtilen kararda, şüphelinin tarafsızlık yükümlülüğünü ihlal ettiği, kamu güvenini ve adalet görünümünü zedelediği, şüphelinin yasa dışı bahis sitelerine giriş yaptığının tespit edildiği, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu aktarıldı.
(AA)
YAKUP YAPICI İFADESİNDE YASA DIŞI BAHİS OYNADIĞINI KABUL ETTİ
Kararda, şüpheli Yakup Yapıcı'nın MASAK tarafından bankacılık işlemleri incelendiğinde 2021-2025 arasında toplam 8 milyon 501 bin 293 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, bahis siteleri ile 2021-2025 arasında toplam bin 124 işlemde 1 milyon 688 bin 222 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, ilgili firmaya 1 milyon 22 bin lira para çıkışı, ilgili firmadan 666 bin 165 lira para girişi olduğu aktarıldı.
Şüpheli Yapıcı'nın, mali profili ile örtüşmeyen bankacılık işlemlerinin bulunduğu bir bahis sitesinin uygulamasındaki hesabını 2019-2023 arasında kullandığı esnada ise amatör liglerde il hakemliği ve daha sonra Ocak 2023'te ise bölgesel yardımcı hakemlik yaptığını, bir bahis sitesi üzerinden yaklaşık bir yıldır oynadığını beyan ettiği vurgulandı.
Kararda, şüpheli Yapıcı'nın futbol disiplin talimatına aykırı olarak futbol müsabakaları üzerine bahis oynadığı, futbolun dürüstlüğüne zarar verecek eylemde bulunduğu, tarafsızlık yükümlülüğünü ihlal ettiği, kamu güvenini ve adalet görünümünü zedelediği, şüphelinin yasa dışı bahis sitelerine giriş yaptığının tespit edildiği ve müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu vurgulandı.
(AA)
NEVZAT OKAT'IN CEP TELEFONUNDA YASA DIŞI BAHİS SİTESİ ÜYELİK ŞİFRESİ BULUNDU
Şüpheli Nevzat Okat'ın MASAK işlemleri incelendiğinde ise 2021-2025 arasında yaklaşık toplam 50 milyon 267 bin 645 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu, bahis siteleri ile 2021-2025 arasında toplam 104 işlemde 1 milyon 643 bin 93 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu belirtilen kararda, ilgili firmaya 1 milyon 6 bin 913 lira para çıkışı, ilgili firmadan 636 bin 179 lira para girişi olduğu vurgulandı.
Kararda, Okat'ın mali profili ile örtüşmeyen bankacılık işlemlerinin bulunduğu, ifadesinde, Şubat 2025'ten itibaren de profesyonel olarak hakemlik mesleğini icra ettiği, çıktığı maçlarla ilgili hiçbir telkin ve yönlendirme ile karşılaşmadığı, 2 bahis sitesinde üyeliklerinin bulunduğunu ve bu sitelerde oyun oynadığını beyan ettiği anlatıldı.
Kararda, şüpheli Okat'ın futbol disiplin talimatına aykırı olarak futbol müsabakaları üzerine bahis oynadığı, futbolun dürüstlüğüne zarar verecek eylemde bulunduğu, tarafsızlık yükümlülüğünü ihlal ettiği, kamu güvenini ve adalet görünümünü zedelediği, Okat'ın cep telefonunun notlar bölümünde yasa dışı bahis sitesi üyelik ve şifre bilgilerinin tespit edildiği, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği kaydedildi.
(AA)
MURAT ÖZKAYA'NIN "MÜSABAKA SONUCUNU ETKİLEMEYE YÖNELİK EYLEMLERDE BULUNDUĞU" TESPİTİ Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'nın, futbol liglerinde yer alan futbolcu, hakem, kulüp başkanı, üst kuruluş gibi kurum faktörlerinin nicelik ve nitelik olarak büyüklüğü ve etki alanı göz önüne alındığında, şüphelinin Trendyol Süper Lig'de bulunan Eyüpspor futbol takımının başkanı olduğu aktarıldı.
Şüphelinin yöneticiliğini yaptığı futbol kulübünde müsabaka sonucunu etkilemek adına teklif aldığının açık kaynak araştırma raporundan anlaşıldığı anlatılan kararda, şüphelinin yakalanma anında cep telefonu şifresini kolluk görevlileri ile paylaşmadığı da göz önüne alındığında, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği ifade edildi.
Kararda, dosyadaki bilgi ve belgeler kapsamında, suçu işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların saptanması, suç için yasada belirlenen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçacaklarına yönelik somut olgu olması, delilerin henüz tam olarak toplanmamış olması, bu aşamada adli kontrolün yetersiz kalacağı değerlendirilerek, şüphelilerin ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verildiği kaydedildi.
Öte yandan, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği ise hakemler Ahmet Kıvanç Kader, Nurullah Bayram ve Baran Karaman ile gazeteci Umut Eken'in tutuklanmasına karar verdi.
Başkan Erdoğan: Devlet gereğini yapıyor
BAŞKAN ERDOĞAN: DEVLET GEREĞİNİ YAPIYOR
Türk futboluna kara çalan skandallar silsilesi Ankara'nın da yakın takibinde.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim 2025'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bahis skandalına ilişkin çok net bir mesaj verdi. "Devlet gereğini yapıyor" dedi.
Erdoğan, "Son dönemde mesela bir hakemler olayı ortaya çıkmıştır. Hakemler olayında yine futbol sahalarında neler oluyor ve bütün bunlar olurken bir devlet, eli kolu bağlı olarak takip edemez, ne gerekiyorsa yapması lazım ve şu anda da bu yapılmıştır" ifadelerini kullandı.