Şanlıurfa’da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed K., iddiaya göre aynı iş yerinde çalışan kalfa ve bir arkadaşı tarafından ağır şekilde darbedildi. Çocuğun elleri bağlanarak etkisiz hale getirildiği, ardından pantolonunun zorla çıkarıldığı ve yüksek basınçlı hava kompresörünün makatına tutulduğu ileri sürüldü. Olay sonrası ağır yaralanan çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı.

İŞKENCE İDDİASI: ELLERİ BAĞLANDI, YÜKSEK BASINÇLI HAVA VERİLDİ

Olay, dün Bozova'daki bir marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre atölyede çıraklık yapan Muhammed K., kalfa olarak çalışan Habip A. ve kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle önce bağlandı, ardından zorla soyularak yüksek basınçlı hava kompresörünün hedefi haline getirildi. Çocuk, saldırının ardından baygın şekilde yere yığıldı.

AĞIR YARALI ÇOCUK ÜÇ HASTANE ARASINDA SEVK EDİLDİ

Durumu fark eden işçiler ve çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed K.'nin iç organlarında ciddi hasar tespit edildi. Doktorların acil sevk kararı üzerine çocuk önce Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne, ardından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne nakledildi. Muhammed K.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.