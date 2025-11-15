Kırşehir’de 33 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi: 3 gözaltı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, madeni yağ geri dönüşüm tesislerinde atık yağlara 10 numara yağ ve solvent karıştırılarak sahte akaryakıt üretildiği ve bu ürünlerin farklı şehirlere sevk edildiği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, tanklar içinde 15 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi. Soruşturmayı genişleten ekipler, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iki tesiste de arama yaptı ve burada 18 bin litre daha sahte akaryakıt buldu.