Leman’ın alçak karikatürü yargıda: Sorumlular hakim karşısına çıktı

ORDA ÇİZDİĞİM MUSA PEYGAMBER DEĞİL Duruşmada savunma yapan sanık Pehlevan, söz konusu karikatürle toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edici kastı olmadığını söyleyerek, "Tamamen günümüz kıyafetleriyle sokakta görebileceğimiz Musevi veya Yahudi birini temsil ediyor. Musa Peygamberi temsil eden şeyler asa, saç, sakal ve tek parça eski görünümlü kıyafet, taş tabletler. Bunu böyle çizersiniz ona herkes Musa Peygamber der. Sıradan bir adam çizip buna Musa Peygamber desem herkes bana güler. Orda çizdiğim Musa Peygamber değil. Diğer çizimde de Peygamber Efendimizin çizilmeyeceğini bilen biriyim, Fransız değilim. Oradaki diğer çizim de İstiklal Caddesi'nde görebileceğimiz Arap asıllı herhangi biridir" dedi.

Savunmasına devam eden Pehlevan, isimlerin neden Musa ve Muhammed olduğu sorusuna ise, "İsimleri dışında bakarsanız hiç alakası yok. Belki yanlış yapmış olabilirim ama o an kafamdaki şey en güzel isim Muhammed olduğu için Yahudi toplumunu da temsil eden isim Musa olduğu için kullandım. Konuşmadaki balonda tahrik edici bir unsur yoktur. Yahudilerin selamı bizimkiyle aynıdır. Kışkırtma değil tam tersi çok ütopik ama gerçek bir barış isteyen bir karikatür bu. Karikatürlerde her zaman ölen insanlar kanatlarıyla göğe yükselirken çizilir, bütün dünyada böyledir bu. Ben çiziyorum editörlere yayın yönetmenine gönderiyorum, Tuncay Akgün'e, Aslan Özdemir'e gönderdim. 30 yıldır çiziyorum yaklaşık 10 yıldır bu dergideyim" şeklinde konuştu.



Diğer sanıklar ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek mahkemeden beraatlarını talep ettiler.