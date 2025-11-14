Asrın inşası ve Yüzyılın Konut Projesi | Bakan Kurum A Haber ekranlarında açıklıyor!

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

HATAY'DA 100 BİN KONUT TESLİMİ

Hatay'da depremde yaklaşık 200 bin konut ve iş yerimiz ağır hasar almıştı. Biz her zaman şunu söyledik, Hatay'da yapılacak tüm konutları ve iş yerlerini yine Hataylılara teslim edeceğiz. Yarınki kurayla birlikte 100 bin konutun teslimini gerçekleştireceğiz. Böylece verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz.

MUHALEFETİN KONUT ELEŞTİRİLERİNE SERT TEPKİ

Masa başında yalanla algı ve iftirayla siyaset yapıyorlar. Yaptığımız projelerin maketini yapamazlar.

Deprem bölgesinde çakılmış bir çivileri yok. Bir Ulu Camii'yi yapamadılar Ulu Cami'yi de biz ayağa kaldıracağız. Devlet burada Özgür Özel Bey.