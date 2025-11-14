Asrın inşası ve Yüzyılın Konut Projesi | Bakan Kurum A Haber ekranlarında açıklıyor!

PODCAST CANLI YAYIN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da 350 bininci konutun teslim töreni öncesinde asrın inşasını ve Yüzyılın Konut Projesi’ni A Haber ekranlarında anlatıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da 350 bininci konutun teslim töreni öncesinde asrın inşasını ve Yüzyılın Konut Projesi'ni A Haber ekranlarında anlatıyor.

İşte Bakan Kurum'un öne çıkan açıklamaları:

Gürcistan'da vefat eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 6 Şubat depremlerinden 14 milyon vatandaşımız etkilendi. Çok zor bir süreçti. O gün hep birlikte asrın felaketinde asrın dayanışmasını gerçekleştireceğimizi söyledik. Büyük bir kenetlenme yaptık. Yarın 350 bininci konutu teslim edeceğiz. Biz depremin 15. günü ilk temellerimi attık. Bir taraftan enkaz kaldırırken bir taraftan konteyner kentlerimizi kuruyorduk. Burada Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden birini yapıyoruz.

"YUVASINA KAVUŞMAYAN KALMAYACAK"
Yıl sonunda 450 bini de aşacağız, vatandaşlarımıza konutlarını söz verdiğimiz gibi teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinde "evsiz barksız işsiz tek bir kardeşimizi bırakmayacağız" sözünü milletimize verdi. Buradaki çalışma tüm deprem bölgesindeki çalışma dünyada Türkiye'den başka hiçbir devletin başaramayacağı bir çalışma. Yuvasına kavuşmayan kimse kalmayacak. Adıyaman'da yarın 350 bininci konutun teslimi olacak.

Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın hak sahiplerine anahtar teslimi yapılacak ve böylece teslimat oranı yüzde 80'e ulaşacak. Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla yürütülen çalışmalar sayesinde depremzedelerin mutluluğu için aralıksız çaba gösterildi. Yarın, bu emeğin karşılığı olarak anahtarlar sahiplerine ulaştırılmış olacak.

HATAY'DA 100 BİN KONUT TESLİMİ
Hatay'da depremde yaklaşık 200 bin konut ve iş yerimiz ağır hasar almıştı. Biz her zaman şunu söyledik, Hatay'da yapılacak tüm konutları ve iş yerlerini yine Hataylılara teslim edeceğiz. Yarınki kurayla birlikte 100 bin konutun teslimini gerçekleştireceğiz. Böylece verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz.

MUHALEFETİN KONUT ELEŞTİRİLERİNE SERT TEPKİ
Masa başında yalanla algı ve iftirayla siyaset yapıyorlar. Yaptığımız projelerin maketini yapamazlar.

Deprem bölgesinde çakılmış bir çivileri yok. Bir Ulu Camii'yi yapamadılar Ulu Cami'yi de biz ayağa kaldıracağız. Devlet burada Özgür Özel Bey.

