Asrın inşası ve Yüzyılın Konut Projesi | Bakan Kurum A Haber ekranlarında açıklıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da 350 bininci konutun teslim töreni öncesinde asrın inşasını ve Yüzyılın Konut Projesi'ni A Haber ekranlarında anlatıyor.
İşte Bakan Kurum'un öne çıkan açıklamaları:
Gürcistan'da vefat eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 6 Şubat depremlerinden 14 milyon vatandaşımız etkilendi. Çok zor bir süreçti. O gün hep birlikte asrın felaketinde asrın dayanışmasını gerçekleştireceğimizi söyledik. Büyük bir kenetlenme yaptık. Yarın 350 bininci konutu teslim edeceğiz. Biz depremin 15. günü ilk temellerimi attık. Bir taraftan enkaz kaldırırken bir taraftan konteyner kentlerimizi kuruyorduk. Burada Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden birini yapıyoruz.
"YUVASINA KAVUŞMAYAN KALMAYACAK"
Yıl sonunda 450 bini de aşacağız, vatandaşlarımıza konutlarını söz verdiğimiz gibi teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinde "evsiz barksız işsiz tek bir kardeşimizi bırakmayacağız" sözünü milletimize verdi. Buradaki çalışma tüm deprem bölgesindeki çalışma dünyada Türkiye'den başka hiçbir devletin başaramayacağı bir çalışma. Yuvasına kavuşmayan kimse kalmayacak. Adıyaman'da yarın 350 bininci konutun teslimi olacak.
Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın hak sahiplerine anahtar teslimi yapılacak ve böylece teslimat oranı yüzde 80'e ulaşacak. Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla yürütülen çalışmalar sayesinde depremzedelerin mutluluğu için aralıksız çaba gösterildi. Yarın, bu emeğin karşılığı olarak anahtarlar sahiplerine ulaştırılmış olacak.