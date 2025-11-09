Kadraj Galeri Kadraj İkon TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün! İl il başvuru ekranı bugün açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat

TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün! İl il başvuru ekranı bugün açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat

Türkiye genelinde sosyal konut hamlesi başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı aracılığıyla yürütülecek 'Yüzyılın Konut Projesi' için başvuruların 10 Kasım Pazartesi günü başlayacağını açıkladı. 'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla duyurulan proje kapsamında, 81 ilde 500 bin sosyal konut 250 bin arsa ve 50 bin iş yeri inşa edilecek.

Giriş Tarihi: 09.11.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 06:17
Bakanlık, projenin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken Türkiye'nin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olduğunu vurgularken, başvuru süreci, fiyatlandırma, taksit planları ve illere göre dağılımlar da netleşti.

Başvurular 10 Kasım'da Başlıyor: İlk 5 Gün Kimlik Numarasına Göre

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla proje başvurularının 10 Kasım'da başlayacağını, başvuruların e-Devlet ve banka şubeleri üzerinden alınacağını duyurdu.

"Yüzyılın Konut Projesi" için başvurular saat 09.00 itibarıyla başlayacak.

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistem yoğunluğunu önlemek amacıyla, ilk 5 gün T.C. kimlik numarasının son rakamına göre işlem yapılacak.

📌10 Kasım Pazartesi: T.C. kimlik numarası 0 ile bitenler

📌11 Kasım Salı: 2 ile bitenler

📌12 Kasım Çarşamba: 4 ile bitenler

📌13 Kasım Perşembe: 6 ile bitenler

📌14 Kasım Cuma: 8 ile bitenler

15 Kasım'dan itibaren ise kimlik numarasına bakılmaksızın herkes e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Yetkili banka şubeleri olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası üzerinden yapılacak başvurularda kimlik numarası kısıtlaması uygulanmayacak.

Hak sahiplerinin belirlenmesine yönelik kura çekimleri ise 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Konut teslimleri ise Mart 2027'den itibaren başlayacak.